Космонавты Сергей Прокопьев и Олег Артемьев стали свидетелями по делу об отверстии в корабле «Союз»
Следователи уже взяли с них показания, сообщает источник РИА. Прокопьев и Артемьев были единственными россиянами на борту МКС в конце августа, когда произошла утечка воздуха из-за отверстия в обшивке пристыкованного корабля. В Роскосмосе заявили, что его просверлили. Где именно это произошло – на земле или на орбите, пока точно не установлено. На борту станции также находился немецкий астронавт и трое американцев.
Комментарии2
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genviru Геннадий Вилнер 21 декабря 2018 | 04:52
Только Рогозину могла прийти в голову паскудная идея поссорить космонавтов и астронавтов, которые и так работают в тяжелейших психологических условиях.Заранее пдстилает соломку-а вдруг это российский мерзавец пошутил. Никакого такта, хамство залиает берега.
monik_7 21 декабря 2018 | 05:25
genviru: я не могу понять четырех вещей: где у Матвиенки шея, где у Путина глазки, почему Украина торгует с захватчиками и почему наши астронавты летают на их космонавтах