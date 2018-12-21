Дональд Трамп намерен вывести войска США не только из Сирии, но и частично из Афганистана
В январе президент может объявить о сокращении числа военных в стране вдвое – с 14 тысяч до семи. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник. На днях глава Белого дома объявил о начале вывода войск из Сирии. Ожидается, что это займет несколько месяцев.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
archibald_dandy_esquire 21 декабря 2018 | 05:08
не желает ли Путин ввести ихтамнетов ЧВК Пригожина & Уткина в Афганистан и одержать массу побед над оставшимися войсками США вместе с афганскими стратегическими партнёрами-повстанцами (которых РФ не считает террористическим организациями), поставляющими героин в РФ?