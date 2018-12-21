Z Архив новостей новости
5 2 6 943
04:12, 21 декабря 2018

Глава Пентагона заявил, что уходит в отставку из-за разногласий с Дональдом Трампом

В опубликованном письме Джеймс Мэттис написал, что США должны проявлять уважение к союзникам и быть недвусмысленными в отношениях с Россией и Китаем. Генерал был против решения Трампа вывести войска из Сирии, отмечает источник агентства «Рейтер». Президент США сообщил, что Мэттис покинет свой пост в феврале. Замглавы комитета Сената по разведке демократ Марк Уорнер написал в своем «Твиттере», что Мэттис был островом стабильности среди хаоса администрации Трампа.

Комментарии

2

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

anemon 21 декабря 2018 | 04:58

Как же он прав! Трамп - еще одна напасть на Россию, кроме Путина.

zemljanka 21 декабря 2018 | 05:26

Рыжий, рыжий, сорокпятый
Все орудует лопатой

Самое обсуждаемое

Блоги

Видео дня

+ Сергей Лавров: Много месяцев к Бутиной применяются своеобразные пытки Сергей Лавров: Много месяцев к Бутиной применяются своеобразные пытки Она находится в таких условиях, которые применяются для крайне опасных рецидивистов. Суть её сделки со следствием-выторговать себе свободу…

5 230 6 28572 14.12
8читать ;смотреть
Kмид, общество, политика, мнения
Блоги

+ Петр Порошенко пообещал не продлевать военное положение на Украине Петр Порошенко пообещал не продлевать военное положение на Украине Если Россия не предпримет широкомасштабного вторжения…

5 272 6 12656 16.12
8читать ;смотреть
Kпорошенко, украина, события
Блоги

Александр Баунов журналист, публицист, главный редактор сайта Carnegie.ru

Надо перестать делить граждан на неприятных и приятных Печаль, что такое обвинение вообще возможно. Что за него можно попасть в тюрьму, да еще до суда. До обвинительного приговора, то есть не будучи признанной виновным — за имейлы в одиночку…

5 139 6 22675 14.12
Kполитика, общество, власть, мнения
Блоги

Патриарх Кирилл: На наших глазах происходит грубое вмешательство государственных властей Украины в церковную жизнь Патриарх призвал защитить верующих Украинской православной церкви от властей страны…

5 312 6 40968 14.12
Kобщество, политика, рпц, украина, рф, события
Блоги

Карина Орлова журналист

Лучший шпион этот тот, кого не запомнишь, выйдя из лифта Спасибо Джеймсу Бонду, что все представляют, что русские гэбистки сплошь как Ольга Куриленко выглядят, на Маришку Бутину никто и думать-то не думал, наверняка…

5 178 6 54213 14.12
Kполитика, сша, общество, мнения
Блоги

+ Петр Порошенко: «Это церковь без Путина. Это церковь без Кирилла. Это церковь без молитвы за российскую власть и российское войско, которые убивают украинцев» Петр Порошенко: «Это церковь без Путина. Это церковь без Кирилла. Это церковь без молитвы за российскую власть и российское войско, которые убивают украинцев» Смотреть видео выступления президента Украины на соборе на украинском языке…

5 186 6 19445 16.12
8читать ;смотреть
Kобщество, видео, религия, украина, события
Блоги

+ Президент Путин заявил, что в рэпе его больше всего беспокоит пропаганда наркотиков Президент Путин заявил, что в рэпе его больше всего беспокоит пропаганда наркотиков «Способ, о котором вы упомянули, «хватать и не пущать» — он самый неэффективный. Эффект будет обратный ожидаемому…»

5 150 6 15658 16.12
8читать ;смотреть
Kвидео, музыка, общество, путин, культура, события
Блоги

Александр Морозов журналист

Украинский нацбилдинг Варфоломей войдет в историю, как человек, который дал сильный рычаг украинцам для того, чтобы уйти из-под радиации евразийского неосоветизма, которую источает современный Кремль…

5 510 6 54045 15.12
Kукраина, рф, православие, события
Блоги

Марьяна Наумова четырежды чемпионка Мира, абсолютная рекордсменка в жиме штанги лежа среди девушек-подростков

+ Кто же эти умники? Кто же эти умники? Все эти — Клинские, Жигулевские и другие пивные бренды давно принадлежат иностранным хозяевам, и вся эта реклама работает даже не на Россию, и все денежки будут уходить за рубеж…

5 66 6 7258 20.12
8читать ;смотреть
Kзаконы, реклама, алкоголь, госдума, видео, мнения
Интервью Персонально ваш

Олег Кашин гость: Олег Кашин журналист

Сенцов — та фигура, которую рано или поздно будут менять, которого надо менять. Всех на всех — я не верю просто в эту формулу, она слишком абстрактная и вряд ли кто-нибудь на это пойдет…

5 66 6 17219 14.12
#слушать 42:31 8читать ;смотреть $скачать 9.7 МБ
Kполитика, власть, сенцов, сми, видео, передачи, сетевизор
Блоги

+ Сергей Лавров: «Мы не воюем с украинским режимом» Сергей Лавров: «Мы не воюем с украинским режимом» «Мы не воюем с украинским режимом. С украинским режимом, который имеет все черты нацистского и неонацистского, воюют русскоязычные граждане Украины, которые живут на Донбассе»...

5 244 6 30508 17.12
8читать ;смотреть
Kрф, политика, власть, сша, украина, видео, мнения
Блоги

Сказано на «Свободе»

Андрей Пионтковский: Путин сохраняет не только Крым, но и часть Донбасса. Иначе он потеряет власть Ставка на пятую колонну не оправдалась. А на полномасштабную войну с введением регулярной армии ни российское общество в целом, ни значительная часть имперской «элиты» не были готовы…

5 123 6 52222 14.12
Kполитика, украина, общество, крым, мнения
Голосование
Вы согласны со словами Лаврова о том, что украинский режим имеет признаки нацизма и неонацизма?
5 122 6 16455 17.12
Блоги

Сергей Пархоменко журналист

Торшина не жалко совсем Девушку, конечно, жалко: влипла она, в общем, по глупости и юношеской наглости, не совершив ничего такого уж ужасного. Но с ней, кажется, все кончится хорошо: будет выслана из США, вернется домой, и претензий особенных к ней ни у кого не останется…

5 221 6 149538 14.12
Kсша, рф, политика, мнения
Блоги

Мейстер блог Телеграм-канала

Чужой среди «своих» Вменяемая и конструктивная оппозиция стране – и даже власти – нужна, можно сказать, позарез. Но если ей и суждено появиться, то явно не из обсуждаемого источника…

5 69 6 9568 15.12
Kобщество, оппозиция, власть, мнения
Блоги

Hedgehog Studio сатирический проект

+ Преступление и наказание Преступление и наказание В Думу внесли закон о наказании за неуважительные материалы о власти…

5 49 6 6947 19.12
8читать ;смотреть
Kобщество, власть, видео, закон, сатира, события

Популярное за неделю

Новости

Президент РФ  Владимир Путин помиловал пятерых осужденных россиян Все помилованные — ранее не  судимы и  полностью раскаялись в  содеянных преступлениях…

5 9 6 14753
Интервью #ДайДудя

Юлия Латынина гость: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

3020039
Зачем нормальному человеку ехать в Крым я просто не представляю. Ребята, среди бараков и жить-то нельзя, а уж отдыхать – тем более…

5 151 6 192489 17.12
#слушать 43:59 8читать $скачать 10.1 МБ
Голосование
Вы согласны со словами Лаврова о том, что украинский режим имеет признаки нацизма и неонацизма?
5 122 6 16452 17.12
Блоги

Polygraph.info отдел «Голоса Америки» по проверке фактов и журналистским расследованиям

Бутина опровергла Путина Судья спросила: «Вы признаете свою вину, не потому что вам за это что-то обещали, а потому что вы виновны?» Бутина ответила: «Да, виновна»...

5 378 6 353544 16.12
Kполитика, общество, путин, события
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Люди не понимают, какой месседж несет тот или иной арест, потому что, конечно, месседжа на самом деле никакого нет. Вот в России попадают в тюрьму, как попадают в ДТП — случайно…

5 110 6 120961 15.12
#слушать 46:53 8читать ;смотреть $скачать 10.7 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7495688
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3817875

Сегодня в эфире