Глава Пентагона заявил, что уходит в отставку из-за разногласий с Дональдом Трампом

В опубликованном письме Джеймс Мэттис написал, что США должны проявлять уважение к союзникам и быть недвусмысленными в отношениях с Россией и Китаем. Генерал был против решения Трампа вывести войска из Сирии, отмечает источник агентства «Рейтер». Президент США сообщил, что Мэттис покинет свой пост в феврале. Замглавы комитета Сената по разведке демократ Марк Уорнер написал в своем «Твиттере», что Мэттис был островом стабильности среди хаоса администрации Трампа.