Глава Пентагона заявил, что уходит в отставку из-за разногласий с Дональдом Трампом
В опубликованном письме Джеймс Мэттис написал, что США должны проявлять уважение к союзникам и быть недвусмысленными в отношениях с Россией и Китаем. Генерал был против решения Трампа вывести войска из Сирии, отмечает источник агентства «Рейтер». Президент США сообщил, что Мэттис покинет свой пост в феврале. Замглавы комитета Сената по разведке демократ Марк Уорнер написал в своем «Твиттере», что Мэттис был островом стабильности среди хаоса администрации Трампа.
Комментарии2
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anemon 21 декабря 2018 | 04:58
Как же он прав! Трамп - еще одна напасть на Россию, кроме Путина.
zemljanka 21 декабря 2018 | 05:26
Рыжий, рыжий, сорокпятый
Все орудует лопатой