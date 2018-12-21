Концерн «Фольксваген» из-за производства электромобилей планирует уволить в Германии 7 тысяч рабочих

Речь идет о заводах в Ганновере и Эмдене, пишут местные СМИ. Отмечается, что одной из причин, по которым компания решила увеличить производство электромобилей, стал дизельный скандал. Три года назад «Фольскваген» уличили в занижении показаний выбросов вредных веществ. Компании это обошлось в миллиарды долларов.