Полиция и военные больше суток не могут сбить дроны, из-за которых закрыт лондонский аэропорт Гатвик
Вечером беспилотники даже активизировались, сообщил телеканалу Sky News главный операционный директор Крис Вудраф. По его словам, в общей сложности вылететь не смогли 120 тысяч пассажиров. Аэропорт был закрыт еще в ночь на четверг из-за нескольких дронов. Ожидается, что Гатвик возобновит работу утром. Найти тех, кто управляет аппаратами, пока не удалось.
Комментарии2
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pedro_juares 21 декабря 2018 | 03:29
зачетный пранк. малобюджетный.
foma55 21 декабря 2018 | 03:45
Месть путинских соколов!