Глава Пентагона Джеймс Мэттис накануне сообщил Дональду Трампу, что уходит в отставку

Во время встречи у президента и министра обороны возникли разногласия по некоторым вопросам, сообщает агентство «Рейтер» со ссылкой на источник в Белом доме. Ночью Трамп в «Твиттере» написал, что Мэттис покинет свой пост в феврале, а вскоре было опубликовано письмо генерала. В нем Мэттис причиной отставки назвал разные взгляды с президентом. Глава Пентагона заявил, что США должны проявлять уважение к союзникам и жестче реагировать на действия России и Китая.