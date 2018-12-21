Глава Пентагона Джеймс Мэттис накануне сообщил Дональду Трампу, что уходит в отставку
Во время встречи у президента и министра обороны возникли разногласия по некоторым вопросам, сообщает агентство «Рейтер» со ссылкой на источник в Белом доме. Ночью Трамп в «Твиттере» написал, что Мэттис покинет свой пост в феврале, а вскоре было опубликовано письмо генерала. В нем Мэттис причиной отставки назвал разные взгляды с президентом. Глава Пентагона заявил, что США должны проявлять уважение к союзникам и жестче реагировать на действия России и Китая.
Комментарии2
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salut__521 21 декабря 2018 | 03:31
Ясен пень. Пентагоновец не согласен с решением путинского ставленника по выводу американских войск из Сирии и предоставляемой им зелёной сирийской дорожки для дружбана-фюрера.
castlockmara1970 21 декабря 2018 | 03:34
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