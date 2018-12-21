Депутат Госдумы Андрей Скоч подал в суд на шесть СМИ из-за материалов о его причастности к делу Захария Калашова

Ответчиками по иску,который поступил в суд Белгорода, стали, в частности, «Новая газета», телеканал «Дождь» и агентство «Росбалт». С каждого СМИ депутат потребовал моральную компенсацию в 1 рубль, передает РБК. В публикациях утверждалось, что Скоч якобы был посредником при передачи взятки в полтора миллиона долларов от криминального авторитета Захария Калашова высокопоставленным сотрудникам Следственного комитета. Депутат требует это опровергнуть.