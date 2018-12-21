120 тысяч пассажиров за сутки не смогли вылететь из Лондона из-за нескольких дронов

Это сообщил телеканалу Sky News главный операционный директор аэропорта Гатвик Крис Вудруф. По его словам, беспилотники продолжают летать над взлетно-посадочной полосой, несмотря на все попытки полиции и военных их сбить. Аэропорт был закрыт еще в ночь на четверг. Ожидается, что Гатвик возобновит работу утром. Найти тех, кто управляет дронами, пока не удалось.