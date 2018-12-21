В Кремле заявили, что отношения России и США стали жертвой провокации Украины в Керченском проливе
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, украинскому президенту Петру Порошенко нужно любыми способами нарабатывать себе рейтинг перед выборами, передает «Интерфакс». В эфире Первого канала Песков отметил, что возможно дальнейшее обострение ситуации. Между тем, США и их союзники по НАТО ранее называли неприемлемым применение силы со стороны России в Керченском проливе и призвали освободить задержанных украинских моряков
Комментарии7
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grigol331 21 декабря 2018 | 02:35
Какой нахрен Пороху рейтинг от обострения? Вот если бы он лично пристрелил Окурка, тогда другое дело.
igorrrpadlowitchs 21 декабря 2018 | 03:12
grigol331: опять у уродов, кто- то виноват, но только не они! Хотя ведь уроды они!
pusin_patriot 21 декабря 2018 | 02:37
"По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, украинскому президенту Петру Порошенко нужно любыми способами нарабатывать себе рейтинг перед выборами"
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И помогают ему в этом пограничные войска Федеральной Службы Безопасности Российской Федерации?
Отработав провокацию на все 100 процентов полностью. Даже не пресечение, а прямой расстрел и прямой захват баркаса, даже по их видео всего лишь пытающегося улепётывать от них "на всех парах" в сторону горизонта в нейтралке?
Отличный план, Дима, отличный, если с аргентинскими поставщиками проблемы, перешли на план с южных рубежей?
solonko 21 декабря 2018 | 02:38
Весь мир неправ, одна Россия в белом фраке. Ну, ну.
grigol331 21 декабря 2018 | 02:43
В Кремле заявили, что отношения России и США стали жертвой провокации Украины в Керченском проливе
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А остервенелый антиамериканизм в росс СМИ и из поганых ртов российского руководства и Путина в частности в последние 12-13 лет - это нормальные отношения для кремлевских питекантропов.
В общем, привет Геббельсу, суки.
salut__521 21 декабря 2018 | 02:53
//отношения России и США стали жертвой провокации Украины в Керченском проливе//
Думаю, дела гораздо хуже - Письков, как и его шеф, ещё в раннем детстве стали жертвами коммунистических абортов...
foma55 21 декабря 2018 | 03:47
Не надо препятствовать судоходству в проливе!