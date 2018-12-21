В Кремле заявили, что отношения России и США стали жертвой провокации Украины в Керченском проливе

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, украинскому президенту Петру Порошенко нужно любыми способами нарабатывать себе рейтинг перед выборами, передает «Интерфакс». В эфире Первого канала Песков отметил, что возможно дальнейшее обострение ситуации. Между тем, США и их союзники по НАТО ранее называли неприемлемым применение силы со стороны России в Керченском проливе и призвали освободить задержанных украинских моряков