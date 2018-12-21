Дональд Трамп объявил, что глава Пентагона в феврале уйдет в отставку
Генерал Джеймс Мэттис пояснил, что президенту нужен министр обороны, близкий ему по взглядам, передает агентство «Рейтер». Сообщается, что в прошении об отставке Мэттис написал, что США не могут защищать свои интересы без сохранения прочных альянсов и демонстрации уважения к союзникам. Причину отставки Трамп не назвал. Глава Белого дома лишь поблагодарил Мэттиса за работу.
Комментарии1
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lager23 21 декабря 2018 | 01:54
Трамп идиот, только в отличии от нашего параноика население его страны не люмпены...