Дональд Трамп объявил, что глава Пентагона в феврале уйдет в отставку

Генерал Джеймс Мэттис пояснил, что президенту нужен министр обороны, близкий ему по взглядам, передает агентство «Рейтер». Сообщается, что в прошении об отставке Мэттис написал, что США не могут защищать свои интересы без сохранения прочных альянсов и демонстрации уважения к союзникам. Причину отставки Трамп не назвал. Глава Белого дома лишь поблагодарил Мэттиса за работу.