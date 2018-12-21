Минимальная месячная зарплата в Венесуэле снизилась до 10 долларов
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на новый официальный курс национальной валюты, которая продолжает стремительно дешеветь. По данным парламента страны, уровень инфляции в годовом выражении приближается к одному миллиону тремстам тысячам процентов. По оценкам ООН, страну из-за дефицита продовольствия и лекарств покинули более 3 миллионов человек.
Комментарии6
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opiatnovyi63 21 декабря 2018 | 01:23
Венесуэла наш самый главный стратегический союзник на американском континенте! А Мадуро вообще самый преданный поклонник нашего Несменяемого Вождя!
danko_wudra 21 декабря 2018 | 01:26
opiatnovyi63:ваш хохлов?
ulagai 21 декабря 2018 | 01:29
opiatnovyi63: За определённую плату.
dobrodeyatel 21 декабря 2018 | 01:42
давай Мадуро, не останавливайся, тернист путь к коммунизму, на тя смотрит вся расия, не подведи!!!!
don_ballon 21 декабря 2018 | 02:00
Ну, примерно как в России. С учётом того, что в Венесуэле всегда тепло, платиьть за отопление не надо, пальто и сапог не надо, за вигвам башять не надо, бананы и мандарины бесплатно. А там Игорь Иванович ещё миллиардов шесть подкинет под распил, откат, занос. Жить можно. Индейцы, высокая духовность и мощнейшие скрепы. Чавес на своей сковородке доволен. Коммунизм построен, наконец.
stopkran1969 21 декабря 2018 | 02:07
Нищая бензоколонка - будущее эрэфии