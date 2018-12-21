Выполнять субсидируемые полеты в Калининград, Симферополь и на Дальний Восток будут 10 авиакомпаний

Как сообщили в Росавиации, в их числе «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и «ЮТэйр». Список категорий граждан, которые смогут приобрести билеты по специальному тарифу, расширен. Это лица до 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, инвалиды и их сопровождающие, а также многодетные семьи. Насколько субсидируемые билеты дешевле обычных и сколько мест можно занять по этой программе в самолете, не уточняется.