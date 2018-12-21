Закрытый из-за беспилотников лондонский аэропорт Гатвик может возобновить работу утром

Ожидается, что это произойдет после 9 часов по московскому времени, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на авиационный интернет-портал Airlive. Аэропорт прекратил работу более суток тому назад из-за двух замеченных над летным полем дронов. В полиции полагают, что действия их операторов были преднамеренными. Найти предполагаемых злоумышленников пока не удалось. Были отменены сотни рейсов, улететь из Гатвика не смогли десятки тысяч пассажиров.