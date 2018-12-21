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01:09, 21 декабря 2018

Россия возьмет под прицел американские ракеты, если они будут размещены в Европе

Это заявил поздно вечером пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В эфире Первого канала он прокомментировал слова Владимира Путина об угрозе ядерной войны после выхода США из договора с Россией о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Накануне президент заявил, что если Вашингтон выйдет из соглашения, то ситуация может стать непредсказуемой. В свою очередь, США и их союзники по НАТО обвиняют Россию в нарушении договора о ракетах.

Комментарии

15

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oktabr 21 декабря 2018 | 01:18

А проживающие в Европе дети и жёны Писькова тоже под прицел попадут?

danko_wudra 21 декабря 2018 | 01:23

oktabr: берегись старуха данко1 и козел мельников.

opiatnovyi63 21 декабря 2018 | 01:36

Так и Европа возьмёт под прицел кремлёвских жуликов и авантюристов!

danko_wudra 21 декабря 2018 | 01:49

opiatnovyi63: и хохлотроллей дешевых. Снимай штаны.

turrinn 21 декабря 2018 | 01:19

суши вёсла, песков.
кирдык бензоколнке.

lager23 21 декабря 2018 | 01:20

Это заявил поздно вечером пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
/////////
Димыч, лучше займись своей подпиндосной женой, через которую ты легализуешь, как чиновник, свои ворованные с позволения Пыни деньги!

fresh_breeze 21 декабря 2018 | 01:25

"Россия возьмет под прицел американские ракеты, если они будут размещены в Европе"
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А их за що??? Те ракеты против Ирана, они русских не тронут. А вы сразу под прицел...

vladimirbelarus 21 декабря 2018 | 01:28

А то сейчас Европа не под прицелом ракет? Ври да не завирайся ПИськов.

ulagai 21 декабря 2018 | 01:34

Прицел у них,как и всё ,кривой.Так что штатникам можно не волноваться.

supostat 21 декабря 2018 | 01:36

Пискун, ты под прицел собственные штаны возьми - как бы не свалились. Ремня с подтяжками недостаточно.

dobrodeyatel 21 декабря 2018 | 01:45

а до сих пор под прицелом что?

creta 21 декабря 2018 | 01:46

Страны Европы, разместившиеся у себя американские базы, автоматически становятся мишенями для России.

Какая же у людей короткая память? 1945 вроде ни так давно был. Хотите чтоб повторили? ЛЕГКО!!!!

philanthrop 21 декабря 2018 | 01:54

Дебил. Под прицел их можно брать если только произвести превентивный удар. После того как они запустятся, пулять по шахтам бесполезно. Значит заявляет что они первыми будут наносить удар?

andrang2 21 декабря 2018 | 02:02

- Чего у твоего ружья ствол кривой?
- А это чтоб из-за угла стрелять.

andrang2 21 декабря 2018 | 02:05

Мой товарищ служил в армии на подземной ракетной установке.
Ракета была нацелена на Лондон.

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