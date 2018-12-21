"Россия возьмет под прицел американские ракеты, если они будут размещены в Европе"

Это заявил поздно вечером пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В эфире Первого канала он прокомментировал слова Владимира Путина об угрозе ядерной войны после выхода США из договора с Россией о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Накануне президент заявил, что если Вашингтон выйдет из соглашения, то ситуация может стать непредсказуемой. В свою очередь, США и их союзники по НАТО обвиняют Россию в нарушении договора о ракетах.