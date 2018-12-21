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00:05, 21 декабря 2018

Аэропорт Гатвика будет закрыт минимум до утра пятницы

Об этом сообщает специализированный авиапортал Airlive. Десятки тысяч пассажиров сегодня не смогли улететь из лондонского Гатвика из-за двух замеченных над летным полем дронов. Как сообщает ВВС, в эти минуты взлетно-посадочная полоса по-прежнему закрыта, власти проводят расследование. Рейсы перенаправляют в другие аэропорты Великобритании, Нидерландов и Франции.

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