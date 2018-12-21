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00:04, 21 декабря 2018

Кипр пересматривает политику по отношению к российским держателям банковских счетов и расширяет список требований

Кипр пересматривает политику по отношению к российским держателям банковских счетов и расширяет список требований к данным о происхождении средств. Банки активно прекращают деловые отношения с россиянами, пишет западная пресса.

Гражданам России и других стран бывшего Советского Союза принадлежат на Кипре около 100 тысяч фирм. Многие из них были созданы исключительно для уклонения от уплаты налогов и отмывания денег, считают власти Кипра.. По сути, островное государство долгое время оставалось финансовым убежищем для состоятельных российских бизнесменов. Обозреватель Frankfurter Rundschau Герд Хелер отмечает, что теперь российские деньги, которые хлынули на Кипр после 2008-го, когда страна присоединилась к Еврозоне, оказались под угрозой. Как отмечает Хелер, это происходит не без влияния США. Еще в 2015 году Госдеп выразил беспокойство по поводу отмывания денег на Кипре. При этом Россию и Кипр связывают тесные экономические взаимоотношения. Важнейшим акционером Bank of Cyprus является Виктор Вексельберг. Банки Кипра под давлением США теперь внимательнее изучают своих клиентов. По данным исполнительного директора Hellenic Bank Янниса Мациса, в прошлом году банк закрыл около 50 тысяч подозрительных счетов. Bank of Cyprus попрощался с более чем 8 тыс. клиентами и лишился таким образом более 3,6 млрд евро.

Летом этого года Центральный банк Кипра объявил о прекращении в будущем деловых отношений с фирмами-однодневками.

Комментарии

9

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mikhail_spb_ 21 декабря 2018 | 00:10


Закрылась одна из прачечных для властных жуликов, воров и бандитов.

danko1 21 декабря 2018 | 00:32

mikhail_spb_: Когда на Кипре был финансовый кризис несколько лет назад и лопнуло множество банков, то Путин сразу пообещал пострадавшим в офшоре возместить потерянное.
Подозреваю, что это обещание он выполнил, хотя потом и не афишировал. Он своих не бросает, не то, что россиян.

consultant13 21 декабря 2018 | 00:14

Так это не только на Кипре, так во всем мире уже.
Просто до Кипра это дошло в последнюю очередь.
Это же его основной заработок был.
Но делать нечего, за горло взяли капитально.
Предупредили банкиров, что сидеть будут вместе с клиентами.

grigol331 21 декабря 2018 | 00:49

consultant13: Так это не только на Кипре, так во всем мире уже
____
Ну вот. Кто-то в розовых очках трындит о двуполярном мире, который и в телескоп пока не виден.

vilingrad 21 декабря 2018 | 00:39

Не ну нас-то за что?!!

lager23 21 декабря 2018 | 00:50

НОВО-ОГАРЕВО, 25 фев 2015 — РИА Новости. Россия продолжит помогать Кипру в ликвидации последствий долгового кризиса, заявил президент РФ Владимир Путин в среду.
"Россия продолжит оказывать содействие Кипру в ликвидации последствий долгового кризиса. Мы выделили, как известно, крупный стабилизационный кредит в размере 2,5 миллиарда евро, пошли навстречу и реструктурировали займ на более выгодных условиях", — сказал Путин по итогам переговоров с кипрским коллегой Никосом Анастасиадисом.
//////////
Володя знает, что делает....

stopkran1969 21 декабря 2018 | 01:44

lager23: так бежать то некуда

ft18 21 декабря 2018 | 00:51

Киприоты-русофобы!!

supalov 21 декабря 2018 | 01:46

Граждане! Храните деньги в сберегательной кассе!

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