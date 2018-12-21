Правозащитник Лев Пономарев должен сегодня выйти на свободу
Под административный арест он был заключен за повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия.
Поводом для ареста Льва Пономарева стал пост на его странице в фейсбуке в поддержку фигурантов уголовных дел из движений «Сеть» и «Новое величие». Правозащитника обвинили в призывах к участию в акции «За наших и ваших детей» и суд принял решение отправить его в изолятор временного содержания на 25 суток. Адвокаты обжаловали арест и добивались освобождения Льва Пономарева. Однако им удалось только снизить срок административного ареста до 16 суток. Позже глава движения «За права человека» просил отпустить его на один день на прощание со старейшей правозащитницей Людмилой Алексеевой. Долгие годы они дружили и работали вместе. Но судья Тверского суда Дмитрий Гордеев отказал, мотивировав свое решение тем, что Пономарев не является близким родственником Людмилы Алексеевой. Позже это признал законным Мосгорсуд.
В конце октября Льва Пономарева задерживали у здания ФСБ на Лубянке на акции в защиту фигурантов дела «Нового величия». Тогда полиция составила административный протокол.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
mikhail_spb_ 21 декабря 2018 | 00:08
Остаётся надеяться, что посадившие пожилого заслуженного человека когда-нибудь ответят за это.
pattrick1 21 декабря 2018 | 00:21
Правозащитник Лев Пономарев должен сегодня выйти на свободу...
Аллаху Акбар! Студенты-ингуши его заждались, специально не купались ниже пояса, чтобы не смыть биоматериалы студента-таджика.
grazschdanin 21 декабря 2018 | 00:20
#онжестарик
он что, хочет порушить новый либеральный мем?
zabairalec 21 декабря 2018 | 00:47
Величайшее событие дня!!!! Даже обожаемый Трамп в тени)))).... Лёва Пономарёв снова на свободе!!! отмучился 15 суток))))... Надеюсь поумнел, однако))))... Или горбатого исправит только могила?)
nns33 21 декабря 2018 | 00:51
Ну и дела! А кто по мнению власти должен заступаться за " Наших и ваших детей" ,если этого не сделают родители и правозащитники? Почему людям было отказано в проведении акции ? К такому отказу можно относиться,как к спланированной провокации. Всем было понятно,что люди выйдут. А это "хороший" способ для задержания и фабрикации "дел".
ivfn 21 декабря 2018 | 00:56
nns33:
Лев Пономарев --Правозащитник???МДА!!!
creta 21 декабря 2018 | 01:32
Лично меня корёжит от того, что всякую падаль называют правозащитниками.