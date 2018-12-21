Правозащитник Лев Пономарев должен сегодня выйти на свободу...

Под административный арест он был заключен за повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия.

Поводом для ареста Льва Пономарева стал пост на его странице в фейсбуке в поддержку фигурантов уголовных дел из движений «Сеть» и «Новое величие». Правозащитника обвинили в призывах к участию в акции «За наших и ваших детей» и суд принял решение отправить его в изолятор временного содержания на 25 суток. Адвокаты обжаловали арест и добивались освобождения Льва Пономарева. Однако им удалось только снизить срок административного ареста до 16 суток. Позже глава движения «За права человека» просил отпустить его на один день на прощание со старейшей правозащитницей Людмилой Алексеевой. Долгие годы они дружили и работали вместе. Но судья Тверского суда Дмитрий Гордеев отказал, мотивировав свое решение тем, что Пономарев не является близким родственником Людмилы Алексеевой. Позже это признал законным Мосгорсуд.

В конце октября Льва Пономарева задерживали у здания ФСБ на Лубянке на акции в защиту фигурантов дела «Нового величия». Тогда полиция составила административный протокол.