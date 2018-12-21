Суд в Москве сегодня решит вопрос об аресте директора хлебокомбината «Черкизово»

Ян Соловьев обвиняется в невыплате зарплаты на предприятии.

Правоохранительные органы просят суд заключить Яна Соловьева под стражу. По данным следствия, гендиректор «Черкизово» не выплатил работникам хлебокомбината заработную плату на сумму более 10 миллионов рублей. При этом уточняется, что средства на погашение долгов у предприятия были, однако руководство с сотрудниками расплачиваться не спешило. Деньги с августа не получали более ста рабочих. Из-за этого часть из них решила объявить голодовку. Впоследствии к ним присоединились сотрудники других заводов.

Гендиректор «Черкизово» от следствия скрывался, был объявлен в розыск и задержан. Он частично признал свою вину. С середины декабря выплата задолженности по зарплате началась. На данный момент работники получили более 700 тысяч рублей. По словам столичных властей, управление предприятием решено передать комбинату «Черемушки».

Хлебозавод «Черкизово» уже сегодня должен возобновить работу, прерванную из-за ситуации с невыплатой зарплаты.