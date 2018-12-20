Россияне со 2019 года будут платить доп. сбор за многократную визу для деловых или туристических поездок в США
Он составит 143 доллара. Таким образом, стоимость многократной визы вырастет почти вдвое. В посольстве США в России сказали, что сбор основан на «взаимности». Россия тоже взимает дополнительную сумму с американских туристов для получения аналогичной визы.
Комментарии6
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com30 20 декабря 2018 | 23:19
Ой напугали, у 99,9% россиян вообще нет и никогда не будет возможности поехать в США, ну а для завсегдатаев товарищей путлеровцев дерепасок и трахтенбергов, 143 бакса, это мелочь для раздаривания чаевых и то только в аэропорту.
vitaly_qa22 20 декабря 2018 | 23:26
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
edun1952 20 декабря 2018 | 23:22
Зуб за глаз...Мы с Муходрищенска в Майями не летаем...Ребятам с Охотного ряда полеты оплачиваем НДФЛом с МРОТа...
tanyaya 20 декабря 2018 | 23:53
edun1952: НДФЛом с МРОТа + НДС
creta 20 декабря 2018 | 23:57
Вот это новость! С ума сойти. Похлеще санкций будет )))))))).......
fresh_breeze 21 декабря 2018 | 00:20
Золотая виза получится.
Богатая страна, а действует так, будто нищеброд последний.