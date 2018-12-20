Студенты-ингуши из Российского государственного геологоразведочного университета пожаловались на силовиков
Об этом сообщает сайт Кавказский узел. По данным молодых людей, студентов избивали во время массовых задержаний в общежитии. Одни рассказали, что сотрудники силовых структур били их ногами, другие сообщили, что использовались резиновый молоток и электрошокер. Некоторые студенты пожаловались на пропавшие деньги, мобильные телефоны и другие ценные вещи. Полиция и Росгвардия ворвались в общежитие университета в минувший понедельник. По одним данным, было задержано несколько десятков, по другим – около двух сотен человек. У некоторых нашли наркотики и оружие. Приезду силовиков предшествовал конфликт ингушских студентов с таджикскими студентами из соседнего российского университета Дружбы Народов.
Комментарии8
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mikhail_spb_ 20 декабря 2018 | 23:11
Дружба народов.
vitaly_qa22 20 декабря 2018 | 23:25
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
polsan 20 декабря 2018 | 23:43
mikhail_spb_: ..... дружба народов с полицаями
grigol331 20 декабря 2018 | 23:52
polsan:
Кавказцы этих полицаев на срочной службе загоняли под шконку, теперь полицаи мстят как могут.
kuchumka 20 декабря 2018 | 23:14
Пропавшие деньги это была операция по подрыву финансовой составляющей ингушской опг с которой менты успешно справились. Молодцы!
moderator_pablo 20 декабря 2018 | 23:15
Венедиктов , выпиши журнализдку Арлову с Омерики , пускай выяснит , мля , 20 , 200, или 20 000 000 , было задержано , местные , мля , не hera , не могут ! Во , дожили !
grigol331 20 декабря 2018 | 23:56
moderator_pablo:
Можешь гордиться, Вася, - лично о тебя на одной из ресс-конференций упоминал сам Лавров.
grazschdanin 21 декабря 2018 | 00:13
Пожаловались?
Они что, не крутые? Терпилы?