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23:01, 20 декабря 2018

В МВД предложили разрешить силовикам вскрывать машины и проникать в жильё

В ведомстве также считают, что полицейские должны получить право досматривать подозреваемого, если есть основания полагать, что он скрывает краденое. Ведомство подготовило соответствующие поправки, сообщает агентство Интерфакс.

Комментарии

31

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mikhail_spb_ 20 декабря 2018 | 23:08


А что, классно быть мильтоном.
Вечером проник в чьё-то жильё, пожрал на халяву, переспал с бабой, утром вскрыл чью-то машину и уехал.

vitaly_qa22 20 декабря 2018 | 23:25


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tanyaya 20 декабря 2018 | 23:30

mikhail_spb_: И на повышенную пенсию в 35, а не в 65 и на пониженную. При таком раскладе скоро вся страна будет из одних ментов состоять. И будут они друг другу в жилища вламываться, там срать на диваны друг другу, а жёны ментовские будут ходить по кругу. Чудесная будет страна.

stopkran1969 21 декабря 2018 | 00:05

tanyaya: в мире животных и то интересней

zapadnay 20 декабря 2018 | 23:28

mikhail_spb_:
Во что превращается страна?

vedma2017 20 декабря 2018 | 23:44

zapadnay:
А во что она еще могла превратиться, когда путин - "президент" ?

harra 21 декабря 2018 | 00:10

mikhail_spb_: Это Колокольцеву съездом единой так бошку снесло? )))

cite 20 декабря 2018 | 23:10

Тогда уж и бутылку из под шампанского надо узаконить.

alger 20 декабря 2018 | 23:46

cite: но только крымского

kuchumka 20 декабря 2018 | 23:11

Они и сейчас могут досматривать человека, но в присутствии понятых и составлением протокола личного досмотра, но просто так заходить в жилище это перебор.

vedma2017 20 декабря 2018 | 23:21

kuchumka:
Чую, Конституцию хотят официально отменить.

gorozhanin 20 декабря 2018 | 23:31

vedma2017: уже отменили...

grigol331 20 декабря 2018 | 23:21

kuchumka: но просто так заходить в жилище это перебор
______
Да, назрела необходимость окончательного решения вопроса (ой, откуда бы это у меня?), путем отмены частной собственности на жильё и транспорт и на чё там ещё, что мешает ребятам резвиться по полной.

com30 20 декабря 2018 | 23:22

А после этого, останется хоть что то, чего силовикам делать нельзя?

grigol331 20 декабря 2018 | 23:27

com30:
Ковыряться в носу.

(комментарий скрыт)

lager23 20 декабря 2018 | 23:24

Это нельзя делать в неправовом государстве!

grigol331 20 декабря 2018 | 23:33

lager23:
Отнюдь. Всё как раз закономерно и последовательно: в неправовом государстве намечается очередное ущемление прав населения (гражданами их назвать трудно). Если бы Путин подтирался Конституцией РФ в прямом смысле, то одого томика уже не хватило бы.

agriment 20 декабря 2018 | 23:24

У МВД и без того прав выше крыши, а разреши самовольничать, совсем оборзеют.

amderma 20 декабря 2018 | 23:27

Только не забудьте прописать о увольнении из органов тех кто незаконно дал команду проводить обыски и тех кто его проводил...по устному распоряжению!...Помимо прав МВД...должна быть еще и персональная ответственность исполнителей!

putin_itogy 20 декабря 2018 | 23:28

Блять!
ФАШИЗМ!
Дуче, ты жив скелет паскудный..?
Жаль, тебя надо было кремировать...

vedma2017 20 декабря 2018 | 23:47

putin_itogy:
Не удивляйтесь, он в Кремле. Почему "было" ? Надо кремировать, пока еще не "разрешили".

ft18 20 декабря 2018 | 23:28

Мусорам ништячок-пустячок, такой приятный!

dennik 20 декабря 2018 | 23:33

Интересно чем ответит ФСБ ...

grigol331 20 декабря 2018 | 23:37

dennik:
Списком жилищ и авто, вламываться в которые ни-ни.

edun1952 20 декабря 2018 | 23:40

dennik: Поголовно всех в пыточные...Невиновных не может быть априори..

batment 20 декабря 2018 | 23:36

Да, и еще надо обязательно разрешить им пол сличать с паспортным, проверять сексуальную принадлежность и ставить профилактическую клизму... пипец.. нет слов...

edun1952 20 декабря 2018 | 23:36

А лучше сразу мочить в лучших традициях ЧК...

gregor 20 декабря 2018 | 23:42

В МВД предложили разрешить силовикам вскрывать машины и проникать в жильё
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Особенно ,если там точно есть водка .

alger 20 декабря 2018 | 23:44

и не забыть право первой ночи.
да, и розгами на конюшне

curious69_ 20 декабря 2018 | 23:49

Ничего страшного. Во времена Ивана грозного опричники тоже беспрепятственно рылись в телегах и санях ( досматривали) простого люда. ВЫСОКОДУХОВНЫЕ традиции понимаешь....

vitfom 21 декабря 2018 | 00:18

А сейчас они досматривать подозреваемого не могут? Проблема обратная - если раньше обязательным критерием были признаки правонарушения или преступления, то теперь любые надуманные подозрения. Например: "А вдруг человек, идущий по своим делам, террорист?". Так и напишут: "Шел человек подозрительно похожий на террориста". Вопрос почему он был похож на террориста хотят запретить и исключить. Похож, и все, потому действуем законно. Вот весь смысл поправок.

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