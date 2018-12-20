В МВД предложили разрешить силовикам вскрывать машины и проникать в жильё
В ведомстве также считают, что полицейские должны получить право досматривать подозреваемого, если есть основания полагать, что он скрывает краденое. Ведомство подготовило соответствующие поправки, сообщает агентство Интерфакс.
Комментарии31
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mikhail_spb_ 20 декабря 2018 | 23:08
А что, классно быть мильтоном.
Вечером проник в чьё-то жильё, пожрал на халяву, переспал с бабой, утром вскрыл чью-то машину и уехал.
vitaly_qa22 20 декабря 2018 | 23:25
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tanyaya 20 декабря 2018 | 23:30
mikhail_spb_: И на повышенную пенсию в 35, а не в 65 и на пониженную. При таком раскладе скоро вся страна будет из одних ментов состоять. И будут они друг другу в жилища вламываться, там срать на диваны друг другу, а жёны ментовские будут ходить по кругу. Чудесная будет страна.
stopkran1969 21 декабря 2018 | 00:05
tanyaya: в мире животных и то интересней
zapadnay 20 декабря 2018 | 23:28
mikhail_spb_:
Во что превращается страна?
vedma2017 20 декабря 2018 | 23:44
zapadnay:
А во что она еще могла превратиться, когда путин - "президент" ?
harra 21 декабря 2018 | 00:10
mikhail_spb_: Это Колокольцеву съездом единой так бошку снесло? )))
cite 20 декабря 2018 | 23:10
Тогда уж и бутылку из под шампанского надо узаконить.
alger 20 декабря 2018 | 23:46
cite: но только крымского
kuchumka 20 декабря 2018 | 23:11
Они и сейчас могут досматривать человека, но в присутствии понятых и составлением протокола личного досмотра, но просто так заходить в жилище это перебор.
vedma2017 20 декабря 2018 | 23:21
kuchumka:
Чую, Конституцию хотят официально отменить.
gorozhanin 20 декабря 2018 | 23:31
vedma2017: уже отменили...
grigol331 20 декабря 2018 | 23:21
kuchumka: но просто так заходить в жилище это перебор
______
Да, назрела необходимость окончательного решения вопроса (ой, откуда бы это у меня?), путем отмены частной собственности на жильё и транспорт и на чё там ещё, что мешает ребятам резвиться по полной.
com30 20 декабря 2018 | 23:22
А после этого, останется хоть что то, чего силовикам делать нельзя?
grigol331 20 декабря 2018 | 23:27
com30:
Ковыряться в носу.
lager23 20 декабря 2018 | 23:24
Это нельзя делать в неправовом государстве!
grigol331 20 декабря 2018 | 23:33
lager23:
Отнюдь. Всё как раз закономерно и последовательно: в неправовом государстве намечается очередное ущемление прав населения (гражданами их назвать трудно). Если бы Путин подтирался Конституцией РФ в прямом смысле, то одого томика уже не хватило бы.
agriment 20 декабря 2018 | 23:24
У МВД и без того прав выше крыши, а разреши самовольничать, совсем оборзеют.
amderma 20 декабря 2018 | 23:27
Только не забудьте прописать о увольнении из органов тех кто незаконно дал команду проводить обыски и тех кто его проводил...по устному распоряжению!...Помимо прав МВД...должна быть еще и персональная ответственность исполнителей!
putin_itogy 20 декабря 2018 | 23:28
Блять!
ФАШИЗМ!
Дуче, ты жив скелет паскудный..?
Жаль, тебя надо было кремировать...
vedma2017 20 декабря 2018 | 23:47
putin_itogy:
Не удивляйтесь, он в Кремле. Почему "было" ? Надо кремировать, пока еще не "разрешили".
ft18 20 декабря 2018 | 23:28
Мусорам ништячок-пустячок, такой приятный!
dennik 20 декабря 2018 | 23:33
Интересно чем ответит ФСБ ...
grigol331 20 декабря 2018 | 23:37
dennik:
Списком жилищ и авто, вламываться в которые ни-ни.
edun1952 20 декабря 2018 | 23:40
dennik: Поголовно всех в пыточные...Невиновных не может быть априори..
batment 20 декабря 2018 | 23:36
Да, и еще надо обязательно разрешить им пол сличать с паспортным, проверять сексуальную принадлежность и ставить профилактическую клизму... пипец.. нет слов...
edun1952 20 декабря 2018 | 23:36
А лучше сразу мочить в лучших традициях ЧК...
gregor 20 декабря 2018 | 23:42
В МВД предложили разрешить силовикам вскрывать машины и проникать в жильё
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Особенно ,если там точно есть водка .
alger 20 декабря 2018 | 23:44
и не забыть право первой ночи.
да, и розгами на конюшне
curious69_ 20 декабря 2018 | 23:49
Ничего страшного. Во времена Ивана грозного опричники тоже беспрепятственно рылись в телегах и санях ( досматривали) простого люда. ВЫСОКОДУХОВНЫЕ традиции понимаешь....
vitfom 21 декабря 2018 | 00:18
А сейчас они досматривать подозреваемого не могут? Проблема обратная - если раньше обязательным критерием были признаки правонарушения или преступления, то теперь любые надуманные подозрения. Например: "А вдруг человек, идущий по своим делам, террорист?". Так и напишут: "Шел человек подозрительно похожий на террориста". Вопрос почему он был похож на террориста хотят запретить и исключить. Похож, и все, потому действуем законно. Вот весь смысл поправок.