16 стран ОБСЕ призвала расследовать нарушения прав человека в Чечне
Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на заявление, опубликованное миссией США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Сегодня на постоянном Совете ОБСЕ был представлен доклад о нарушениях прав человека в Чечне. Организация назвала преступления в республике «ясными» и «неопровержимыми» и указала России на перспективу Международного уголовного суда, отмечает издание.
Комментарии7
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vitaly_qa22 20 декабря 2018 | 23:22
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snikkersnepper 20 декабря 2018 | 23:24
А группа из 41 страны ОБСЕ никуда ни к чему не призывала. И что?
И начните уже хотя бы отдаленно понимать, что вы несете. "Организация ОБСЕ", состоящая из 57 государства никуда не называла и ничего не указывала. В ПРИНЦИПЕ. Это слова ОДНОГО человека, ни разу не бывшего в Чечне (и составившего свой доклад по отчетам ̶б̶е̶л̶ы̶х̶ ̶к̶а̶с̶о̶к̶ журналистов и правозащитников). Про перспективу МУС протрезвейте уже когда-нибудь. Википедию, что ли почитайте. Неужели это такая сложная задача?
supostat 20 декабря 2018 | 23:36
snikkersnepper: А больше некому доверять. Не доверять же бандиту кадырову, бандиту путину, силовичкам нашим, котороые тоже бандиты. Ко всей этой швали отношение уже одно - как к ворам, лжецам и бандитам. Элементарно!
neyexo 20 декабря 2018 | 23:28
Пусть приезжают и проверяют - я другим не доверяю
ankir 21 декабря 2018 | 00:04
Права человека нарушать недопустимо. Но что-то ОБСЕ не расследует, как обстояли дела с правами человека в тюрьме ЦРУ да еще в "свободной" Литве?
grazschdanin 21 декабря 2018 | 00:16
16 стран ОБСЕ призвала расследовать нарушения прав человека в Чечне
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А где они были когда людей в Чечне убивали и продавали в рабство в 90-е?
fresh_breeze 21 декабря 2018 | 00:24
То есть, не в России (РФ), а в Чечне? Ну, помечтайте, помечтайте, о "кавказской-то Швейцарии".
Небось, спят и видят, как снова зажечь тот регион, чтобы он, как и в "святых девяностых", терроризировал всю страну.