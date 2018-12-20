16 стран ОБСЕ призвала расследовать нарушения прав человека в Чечне

Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на заявление, опубликованное миссией США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Сегодня на постоянном Совете ОБСЕ был представлен доклад о нарушениях прав человека в Чечне. Организация назвала преступления в республике «ясными» и «неопровержимыми» и указала России на перспективу Международного уголовного суда, отмечает издание.