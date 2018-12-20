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22:32, 20 декабря 2018

Население России, по итогам этого года, сократится впервые за 10 лет

Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата. Эксперты отмечают, что приток мигрантов перестал компенсировать естественную убыль населения.

Комментарии

24

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mikhail_spb_ 20 декабря 2018 | 22:35


А говорили, что мол бабы нарожают.
Эй, бабы, вы чо не рожаете-то?

vitaly_qa22 20 декабря 2018 | 22:47


Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.









nelibermot27 20 декабря 2018 | 22:48

mikhail_spb_: от тебя им что ль рожать, вечно безработный дебил с 38 тысячами комментов на-йехе мацы? )))

(комментарий скрыт)

ura_123 20 декабря 2018 | 23:24

vasilevich58: Противоестественным)))

ts 20 декабря 2018 | 22:35

О, какой прорыв!...

piter_ug 20 декабря 2018 | 22:38

Да и то много осталось - трубу обслуживать много не надо.

seryj_wolk 20 декабря 2018 | 23:14

piter_ug: Ничего страшного, в мире еще достаточно регионов с потенциальными мигрантами. Помогут сделать многохромосомных рфиков еще более хромосомными!

danko1 20 декабря 2018 | 22:38

Мало того, что Путин нагло соврал, назвав численность населения России 160 млн., когда реально 147. Видно население Беларуси приплюсовал.
Так сокращение численности населения - это показатель прямо характеризующий сокращение продолжительности жизни, а необходимость повышения пенсионного возраста объясняли враньём о старении населения.

glotov 20 декабря 2018 | 22:52

danko1: Нынешний спад рождаемости обусловлен демографической ямой 90х сечас в детородный возраст входят дети девяностых, а их мало. Это прогнозировалось давно. А средняя рождаемость на одну женщину детородного возраста сейчас выше, чем в 2000-2010, и уж тем более, чем в 90-е. Но это не спасает ситуацию.

snikkersnepper 20 декабря 2018 | 22:59

glotov:

Хосподи, КОМУ вы это объяснять пытаетесь?

consultant13 21 декабря 2018 | 00:07

snikkersnepper: Оправдывает власти, ему по службе положено. Как и тебе.
Отрицательный прирост населения в России был всегда.
Только он перекрывался мигшрантами из Ср. Азии. И вы орали кеак все прекрасно.
А теперь вот даже мигранты покроыть нге могут.

Хотя русских баб они и покрывают.

Да и то сказать весь прирост естественный за счет Кавказа.
В русских областях естественный прирост уже давно отрицательный.

kuchumka 20 декабря 2018 | 23:05

glotov: че за бред? Сейчас в детородный возраст входят те кто родился при Вове т.е при вставании с колен.

glotov 20 декабря 2018 | 23:34

kuchumka: Почитайте статистические данные: средний возраст современной российской роженицы - ровно 28 лет.

kuchumka 20 декабря 2018 | 23:37

glotov: так это катастрофа если средней роженице 28 лет, это вообще полный п..., это значит что твой Вова довел всех до того что молодежь не хочет рожать.

consultant13 21 декабря 2018 | 00:10

kuchumka: А вот не надо было с колен вставать, подруга, в коленно-локтевой позе зачатие происходит наилучшим образом.
А вот в полусогнутом положении зачать бабе сложно.

com30 20 декабря 2018 | 23:57

glotov:
Демографическая яма 90-х?
Не только, и яма 20-х и яма 30-х, и яма 40-х.
Вообще весь совок, это была сплошная яма с трупами.
Ну а теперь, Путину только и остается как самому принять ислам, стать Джамшутом, Муслимом, или еще лучше Абдуллой ибн Волькой, Гуню и всех его гомосеков с педофилами гнать в шею, на маковках московских храмов убрать лишнее, оставить только полумесяц, из РФ сделать исламское государство и с утра до вечера стругать детей, в свободное от молитв время!
Детей будет масса, вот только для того,что бы дети выросли, кремлю придется перераспределить денежные потоки, не конвертировать их в ролдугинские виолончели и "аргентинскую муку", в подрастающее поколение, как это делают саудиты.
Но на это кремль никогда не пойдет. Умерла так умерла.

com30 20 декабря 2018 | 23:40

danko1:
//160 млн., когда реально 147. //
До оккупации Крыма, когда автоматом 2 миллиона украинских граждан оптом обилетили российскими аусвайсами, в РФ официально рисовали 140 миллионов.
Российская служба ЗАГСов рисует более реальную картину 80 млн.
А население Белоруссии особо приплюсовать не удастся, у самих всего 10 миллионов и те под вопросом, можно конечно еще прихватить 18 млн. "православного" население Казахстана. Но Казахстану это надо? ))
У кремля даже для захвата украинского Донбасса нет россиян, собирают всякий сброд со всего Мира, бразильцев, венесуэльцев, мексиканцев, сербов, французов и пр. полезных идиотов марксистов с троцкистами.

kuchumka 20 декабря 2018 | 22:40

Правление Вовы войдет в историю как время геноцида русского народа.

veganfckelby 20 декабря 2018 | 22:46

Таджики закончились в таджикистане! Ниче ща китайцы прут горстями, все будет хорошо, киьайцы не закончатся!

leonln1970 20 декабря 2018 | 22:57

на 1 июня 2010 г. в России по документам ЗАГСов числится живого населения 89 654 325 человек и продолжает сокращаться, высокая смертность и эмиграция выкашивают народ рассеюшки и кто знает сколько его осталось?

cromwel 20 декабря 2018 | 23:00

Ну надо же! А Вовик нам каждый раз "избираясь" обещает обратное

edun1952 20 декабря 2018 | 23:12

Таджикам гражданство РФ в Душанбе выдавать , а китайцам в Пекине, в Луганде в обязательном порядке...

com30 20 декабря 2018 | 23:28

И что это значит?
Что в Таджикистане и Узбекистане, по сравнению с РФ жизнь стала гораздо лучше?
Или пальмовое продуктозамещение, такое "целебное" и от таких продуктов скре_поносные крымнашисты мрут как мухи?
Или статистические службы, наконец то стали говорить правду?

kuchumka 20 декабря 2018 | 23:39

com30: это значит что в Таджикистане и Узбекистане больше людей не осталось, все приехали к нам.

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