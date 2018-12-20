Население России, по итогам этого года, сократится впервые за 10 лет
Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата. Эксперты отмечают, что приток мигрантов перестал компенсировать естественную убыль населения.
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Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата. Эксперты отмечают, что приток мигрантов перестал компенсировать естественную убыль населения.
Комментарии24
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mikhail_spb_ 20 декабря 2018 | 22:35
А говорили, что мол бабы нарожают.
Эй, бабы, вы чо не рожаете-то?
vitaly_qa22 20 декабря 2018 | 22:47
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
nelibermot27 20 декабря 2018 | 22:48
mikhail_spb_: от тебя им что ль рожать, вечно безработный дебил с 38 тысячами комментов на-йехе мацы? )))
ura_123 20 декабря 2018 | 23:24
vasilevich58: Противоестественным)))
ts 20 декабря 2018 | 22:35
О, какой прорыв!...
piter_ug 20 декабря 2018 | 22:38
Да и то много осталось - трубу обслуживать много не надо.
seryj_wolk 20 декабря 2018 | 23:14
piter_ug: Ничего страшного, в мире еще достаточно регионов с потенциальными мигрантами. Помогут сделать многохромосомных рфиков еще более хромосомными!
danko1 20 декабря 2018 | 22:38
Мало того, что Путин нагло соврал, назвав численность населения России 160 млн., когда реально 147. Видно население Беларуси приплюсовал.
Так сокращение численности населения - это показатель прямо характеризующий сокращение продолжительности жизни, а необходимость повышения пенсионного возраста объясняли враньём о старении населения.
glotov 20 декабря 2018 | 22:52
danko1: Нынешний спад рождаемости обусловлен демографической ямой 90х сечас в детородный возраст входят дети девяностых, а их мало. Это прогнозировалось давно. А средняя рождаемость на одну женщину детородного возраста сейчас выше, чем в 2000-2010, и уж тем более, чем в 90-е. Но это не спасает ситуацию.
snikkersnepper 20 декабря 2018 | 22:59
glotov:
Хосподи, КОМУ вы это объяснять пытаетесь?
consultant13 21 декабря 2018 | 00:07
snikkersnepper: Оправдывает власти, ему по службе положено. Как и тебе.
Отрицательный прирост населения в России был всегда.
Только он перекрывался мигшрантами из Ср. Азии. И вы орали кеак все прекрасно.
А теперь вот даже мигранты покроыть нге могут.
Хотя русских баб они и покрывают.
Да и то сказать весь прирост естественный за счет Кавказа.
В русских областях естественный прирост уже давно отрицательный.
kuchumka 20 декабря 2018 | 23:05
glotov: че за бред? Сейчас в детородный возраст входят те кто родился при Вове т.е при вставании с колен.
glotov 20 декабря 2018 | 23:34
kuchumka: Почитайте статистические данные: средний возраст современной российской роженицы - ровно 28 лет.
kuchumka 20 декабря 2018 | 23:37
glotov: так это катастрофа если средней роженице 28 лет, это вообще полный п..., это значит что твой Вова довел всех до того что молодежь не хочет рожать.
consultant13 21 декабря 2018 | 00:10
kuchumka: А вот не надо было с колен вставать, подруга, в коленно-локтевой позе зачатие происходит наилучшим образом.
А вот в полусогнутом положении зачать бабе сложно.
com30 20 декабря 2018 | 23:57
glotov:
Демографическая яма 90-х?
Не только, и яма 20-х и яма 30-х, и яма 40-х.
Вообще весь совок, это была сплошная яма с трупами.
Ну а теперь, Путину только и остается как самому принять ислам, стать Джамшутом, Муслимом, или еще лучше Абдуллой ибн Волькой, Гуню и всех его гомосеков с педофилами гнать в шею, на маковках московских храмов убрать лишнее, оставить только полумесяц, из РФ сделать исламское государство и с утра до вечера стругать детей, в свободное от молитв время!
Детей будет масса, вот только для того,что бы дети выросли, кремлю придется перераспределить денежные потоки, не конвертировать их в ролдугинские виолончели и "аргентинскую муку", в подрастающее поколение, как это делают саудиты.
Но на это кремль никогда не пойдет. Умерла так умерла.
com30 20 декабря 2018 | 23:40
danko1:
//160 млн., когда реально 147. //
До оккупации Крыма, когда автоматом 2 миллиона украинских граждан оптом обилетили российскими аусвайсами, в РФ официально рисовали 140 миллионов.
Российская служба ЗАГСов рисует более реальную картину 80 млн.
А население Белоруссии особо приплюсовать не удастся, у самих всего 10 миллионов и те под вопросом, можно конечно еще прихватить 18 млн. "православного" население Казахстана. Но Казахстану это надо? ))
У кремля даже для захвата украинского Донбасса нет россиян, собирают всякий сброд со всего Мира, бразильцев, венесуэльцев, мексиканцев, сербов, французов и пр. полезных идиотов марксистов с троцкистами.
kuchumka 20 декабря 2018 | 22:40
Правление Вовы войдет в историю как время геноцида русского народа.
veganfckelby 20 декабря 2018 | 22:46
Таджики закончились в таджикистане! Ниче ща китайцы прут горстями, все будет хорошо, киьайцы не закончатся!
leonln1970 20 декабря 2018 | 22:57
на 1 июня 2010 г. в России по документам ЗАГСов числится живого населения 89 654 325 человек и продолжает сокращаться, высокая смертность и эмиграция выкашивают народ рассеюшки и кто знает сколько его осталось?
cromwel 20 декабря 2018 | 23:00
Ну надо же! А Вовик нам каждый раз "избираясь" обещает обратное
edun1952 20 декабря 2018 | 23:12
Таджикам гражданство РФ в Душанбе выдавать , а китайцам в Пекине, в Луганде в обязательном порядке...
com30 20 декабря 2018 | 23:28
И что это значит?
Что в Таджикистане и Узбекистане, по сравнению с РФ жизнь стала гораздо лучше?
Или пальмовое продуктозамещение, такое "целебное" и от таких продуктов скре_поносные крымнашисты мрут как мухи?
Или статистические службы, наконец то стали говорить правду?
kuchumka 20 декабря 2018 | 23:39
com30: это значит что в Таджикистане и Узбекистане больше людей не осталось, все приехали к нам.