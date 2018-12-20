Минюст США предъявил обвинения двум хакерам, предположительно связанным с китайской разведкой
По версии следствия, они атаковали около 50 компаний за последние 10 лет. Обвиняемые сейчас находятся на свободе, сообщает Би-би-си.
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По версии следствия, они атаковали около 50 компаний за последние 10 лет. Обвиняемые сейчас находятся на свободе, сообщает Би-би-си.
Комментарии1
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vitaly_qa22 20 декабря 2018 | 22:45
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