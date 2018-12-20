Минфин США продлил до начала марта срок, в который американские инвесторы должны избавиться от акций группы ГАЗ
Минфин США продлил до начала марта срок, в который американские инвесторы должны избавиться от акций и долговых инструментов группы ГАЗ. Об этом говорится на сайте Управления по контролю над иностранными активами. Сегодня агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что бизнесмен Олег Дерипаска работает над снятием санкций с автомобильного завода ГАЗ, который входит в его группу «Русские машины». Вчера Минфин США принял решение снять санкции с компаний Дерипаски Русал, EN+ и Евросибэнерго.
Комментарии2
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vitaly_qa22 20 декабря 2018 | 22:45
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
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cromwel 20 декабря 2018 | 23:05
Эти акции давно выкинуть надо было. Не понимаю как вообще акции такого дерьма могли оказаться в американских инвесторов.