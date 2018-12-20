Депутат Госдумы Андрей Скоч подал в суд на Новую газету и телеканал Дождь
Это иск о защите чести и достоинства, всего в нем упоминаются шесть СМИ и четыре человека. Депутат от Белгородской области требует опровержения информации о том, что он связан с коррупцией и криминальными структурами. Как уточняет телеканал Дождь, претензию вызвало расследование Новой газеты о причастности депутата к делу криминального авторитета Захария Калашова по прозвищу Шакро Молодой.
Комментарии9
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in_cat_we_trust 20 декабря 2018 | 22:36
Скоч это такой приличный диско-исполнитель был. В Итало Диско Хитс отличные вещички поставлял. А это что такое? Кто его слышал, не то что выбирал?
pattrick1 20 декабря 2018 | 22:43
Депутат Госдумы Андрей Скоч подал в суд на Новую газету и телеканал Дождь...
Они не боятся ни судов, ни штрафов, ведь это бесплатный пиар. С клеветниками нужно разбираться по-мужски, потому что они уважают только силу.
vitaly_qa22 20 декабря 2018 | 22:46
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
pepetz 20 декабря 2018 | 23:00
pattrick1:
Ты тоже дождешься, что и тебя придушат.
Ты ведь тоже клеветник.
20 декабря 2018 | 23:02
vasilevich58: Однако суды по защите "чести и достоинства" выигрывает. И этот выиграет тоже.
Судьи тоже люди и им жить и кушать хочется.
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Один из местных блогеров попытался выстроить свою версию происхождения миллиардов депутата. Следователь-любитель нашел причинно-следственные связи между предпринимателем и подмосковной Солнцевской ОПГ. На это у него даже имелось неопровержимое вещественное доказательство ─ групповая фотография из далеких 90-х годов, на которой будущий народный депутат был запечатлен в компании лидеров группировки. Андрей Скоч сильно обиделся на него и подал иск в суд о защите чести и достоинства. Скоч объяснял все просто. Он действительно встречался с людьми на фото, но знал их, как легальных, вполне порядочных коммерсантов и контакты с ними ограничивались только бизнесом. В итоге суд поверил ему и принял его сторону.
aleks301177 20 декабря 2018 | 23:02
pattrick1: а пидарок и тут опять вопит...тролям бобла подкинули после путинских речей!!! если замешан, пусть реально нормально отбрехивается, а не так, пусть выкладывает доводы в свою защиту
liquidsky__ 20 декабря 2018 | 23:27
pattrick1: Еще как боятся. У них карман,- самая чувствительная точка тела, вон какой визг Альбац подняла из-за штрафа, теперь, правда, тема штрафа пропала, а денежки утекли в фонд самой Альбац, так что не удивлюсь если ей уже шлют письма, типа: "Верни деньги, Марковна!" Но реакция была характерной сначала. Да и всех этих ходоров да чичваркиных надолго не хватит бабло заливать, а пока пусть хоть так пополняют бюджет )
mikhail_spb_ 20 декабря 2018 | 22:37
Ещё один без чести и достоинства, зато выдвинут депутатом от бандитов?
edun1952 20 декабря 2018 | 23:54
Занизили сумму перед соседями по Госсходке западло...