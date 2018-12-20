Депутат Госдумы Андрей Скоч подал в суд на Новую газету и телеканал Дождь...

Это иск о защите чести и достоинства, всего в нем упоминаются шесть СМИ и четыре человека. Депутат от Белгородской области требует опровержения информации о том, что он связан с коррупцией и криминальными структурами. Как уточняет телеканал Дождь, претензию вызвало расследование Новой газеты о причастности депутата к делу криминального авторитета Захария Калашова по прозвищу Шакро Молодой.