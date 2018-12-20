ОБСЕ признала пытки в Чечне

Организация назвала преступления в республике «ясными» и «неопровержимыми» и указала России на перспективу Международного уголовного суда, пишет «Новая газета». Издание отмечает, что сегодня на постоянном Совете ОБСЕ был представлен доклад о нарушениях прав человека в Чеченской Республике. Он стал итогом расследования, проведённого в рамках так называемого «Московского механизма», впервые инициированного против России. Газета подчеркивает, что до этого «Московский Механизм» активировали только 7 раз – его задействуют лишь в исключительных случаях, когда есть весомые основания полагать, что одна из стран-членов потворствует совершению тяжких преступлений в отношении своих же граждан.