ОБСЕ признала пытки в Чечне
Организация назвала преступления в республике «ясными» и «неопровержимыми» и указала России на перспективу Международного уголовного суда, пишет «Новая газета». Издание отмечает, что сегодня на постоянном Совете ОБСЕ был представлен доклад о нарушениях прав человека в Чеченской Республике. Он стал итогом расследования, проведённого в рамках так называемого «Московского механизма», впервые инициированного против России. Газета подчеркивает, что до этого «Московский Механизм» активировали только 7 раз – его задействуют лишь в исключительных случаях, когда есть весомые основания полагать, что одна из стран-членов потворствует совершению тяжких преступлений в отношении своих же граждан.
Комментарии13
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pattrick1 20 декабря 2018 | 22:40
Это наглое враньё мудака Дмитрия Муратова - кто ему верит, тот говна не стоит.
vitaly_qa22 20 декабря 2018 | 22:46
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
aleks301177 20 декабря 2018 | 22:56
pattrick1: пидарок патрик проснулся первым!!!
supostat 20 декабря 2018 | 22:40
Закомплексованный народец решил выместить злобу на геях. Самих гнобили при советской власти, потом на двух войнах утюжили при Ельцине-Путине, но вместо того чтобы научиться ценить свою и чужую жизнь, они решили обвешаться автоматами и вырезать всех геев у себя. Ну уж теперь-то заживут, как люди.
pattrick1 20 декабря 2018 | 22:45
supostat:
В Чечне нет геев, там одни педерасты.
pyco__mypucmo 20 декабря 2018 | 22:49
братцы! Верьте патрику, он в пидорах знает толк.
pattrick1 20 декабря 2018 | 23:01
pyco__mypucmo - махровый педераст. Не верите?
pyco__mypucmo 20 декабря 2018 | 22:45
...есть весомые основания полагать, что одна из стран-членов потворствует совершению тяжких преступлений...
ку-ку, ребята, проснитесь! Она не "потворствует", она их совершает! И вправду мир сошёл с ума.
glotov 20 декабря 2018 | 22:47
pyco__mypucmo: Так Америка же не в Совете Европы.
pyco__mypucmo 20 декабря 2018 | 22:52
zaglotov: заглотов, не отвлекайся. А то товарищ прапорщик обидится.
kuchumka 20 декабря 2018 | 22:45
Да это и так понятно, феодальная республика с законом гор.
snikkersnepper 20 декабря 2018 | 22:54
Вы когда трепыхаетесь, то хоть какие-то берега соблюдайте.
1. ОБСЕ никуда ничего не признавало.
2. Сии "выводы" - это плод размышлений ОДНОГО человека из Австрии, НИ РАЗУ НЕ БЫВШЕГО В ЧЕЧНЕ (эпидемия беллингкатизма оказалась заразной).
3. Формулировки доклада: "у докладчика не вызывает никакого сомнения" уже показывает всю его "весомость".
4. Ну и про перспективу МУС вы уж хоть совсем немного про реальность вспоминайте...
supostat 20 декабря 2018 | 23:01
snikkersnepper: Стиль питуна-захаровой уже не работает. Вы конечно брешите, брешите, но это исключителньно чтобы себя и себе подобных утешить. Но остальной цивилизованный мир уже всё про вас понял. Расплата будет не сразу, но она обязательно будет. Не может банда паразитировать бесконечно на страхе и инертности приличных людей, однажды всё заканчивается.