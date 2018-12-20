МВД предлагает разрешить досматривать подозреваемых и проникать в их дома
Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на поправки, подготовленные ведомством. Разрешить досмотр предлагается в случае, если полицейский сочтет, что у человека может быть при себе украденное, проникать в жилье, если предложение будет одобрено, полицейские смогут для задержания подозреваемого. В МВД также считают, что силовики должны получить право вскрывать автомобили, в которых находятся подозреваемые.
Комментарии14
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tanyaya 20 декабря 2018 | 22:09
Да чо уж там! Заходить в каждую квартиру, там жрать, срать на пол в любом ужобном месте и сморкаться в занавеску - это тоже должно быть узаконено!
vitaly_qa22 20 декабря 2018 | 22:20
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
danko1 20 декабря 2018 | 22:25
Ну всё, бандиты в погонах будут сами определять подозреваемых в наличии денежных знаков и будут изымать их, а также прочие ценности, без суда и следствия.
И им еще зарплату платить будут?!
tanyaya 20 декабря 2018 | 22:27
Всё это уже проходили. Оказывается, только в России история идёт не по спирали. В России она идёт по одному и тому же заплесневелому кровавому кругу.
shakhtar 20 декабря 2018 | 22:29
tanyaya: .."........Также полиции предлагается дать право вскрывать автомобили «для пресечения преступления», для осмотра автомобиля, если есть основания «полагать, что в транспортном средстве находятся без специального разрешения предметы или вещи, изъятые из гражданского оборота .........
canary 20 декабря 2018 | 22:31
tanyaya: тогда уж лучше поселить сразу в каждую квартиру по менту, чтоб в курсе был всех дел.
zonda_3 20 декабря 2018 | 22:42
tanyaya:
Браво, Вы мне напомнили Kamikadzedead, крайне рекомендую
kir_pich_101 20 декабря 2018 | 22:10
Опять полумеры...
Надо начинать расстреливать предполагаемых преступников сразу.
Сразу награждать исполнителей за раскрытие.
Суд не нужен, адвокат тоже, атавизм...
ft18 20 декабря 2018 | 22:21
kir_pich_101: И это правильно! Веддь законопослушные граждане под подозрение не попадают!!
opponent70 20 декабря 2018 | 22:12
А когда гражданам разрешат отстреливаться от полицаев и других бандюков-силовиков?
ft18 20 декабря 2018 | 22:19
И это правильно!! Ведь у путинских мусоров так мало уже существующих полномочий, их так терроризируют подозреваемые, что просто невыносимо стало работать!!
efilika 20 декабря 2018 | 22:28
Узаконить беззаконие!
petrovich_spb 20 декабря 2018 | 22:29
Ну, тогда и подозреваемым нужно дать какие-то права, если подозрения не оправдаются. Например, сотрудника спустить с лестницы пинком под зад.
vlasti_kranty 20 декабря 2018 | 22:30
Стесняюсь спросить- а медвепуты граждане или преступники?