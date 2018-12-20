МВД предлагает разрешить досматривать подозреваемых и проникать в их дома

Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на поправки, подготовленные ведомством. Разрешить досмотр предлагается в случае, если полицейский сочтет, что у человека может быть при себе украденное, проникать в жилье, если предложение будет одобрено, полицейские смогут для задержания подозреваемого. В МВД также считают, что силовики должны получить право вскрывать автомобили, в которых находятся подозреваемые.