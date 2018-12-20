Землетрясение магнитудой около 7 с половиной произошло у берегов Камчатки

Жители края сообщают в социальных сетях, что просыпались от того, что стали раскачиваться люстры и мебель. Сотрудница школы в селе Никольское на Командорских островах рядом с эпицентром Александра Мишонькина рассказала «Эху», что предупреждения о землетрясении не было.

После землетрясения была объявлена угроза цунами. По данным краевого управления МЧС, сейчас она снята. Спасатели обследуют здание в нескольких районах. Жертв и разрушений, по предварительным данным МЧС, нет.