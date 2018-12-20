Верховная рада обязала Украинскую православную церковь Московского патриархата сменить название

Принят соответствующий закон. Документ требует указать в названии принадлежность к Русской православной церкви. Речь идет о формальном переименовании, — подчеркнул в эфире «Эха» журналист Максим Шевченко.

Тем временем, Украинская православная церковь Московского патриархата обратилась к президенту Петру Порошенко с просьбой наложить вето на принятый сегодня закон, который представители церкви сочли антиконституционным.