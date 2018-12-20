Верховная рада обязала Украинскую православную церковь Московского патриархата сменить название
Принят соответствующий закон. Документ требует указать в названии принадлежность к Русской православной церкви. Речь идет о формальном переименовании, — подчеркнул в эфире «Эха» журналист Максим Шевченко.
Тем временем, Украинская православная церковь Московского патриархата обратилась к президенту Петру Порошенко с просьбой наложить вето на принятый сегодня закон, который представители церкви сочли антиконституционным.
Комментарии21
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
blinorozhiy__chmo 20 декабря 2018 | 22:10
Кто подскажет, зачем какелы-майданутые создали себе Секту Ряженых и собираются там пробовать крестить своих отморозков? А? ;-))))))
Они дебилы? ;))
vitaly_qa22 20 декабря 2018 | 22:19
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
pyco__mypucmo 20 декабря 2018 | 22:27
прижопинцев будто ладаном обкурили. Корёжит мразоту.
opponent70 20 декабря 2018 | 22:20
blinorozhiy__chmo: Судя по аватарке - точно дебилы! Рога похоже жена наставила, из-за поросячьих ушей?
igormen 20 декабря 2018 | 22:28
blinorozhiy__chmo: Сталинская рпц значит более легитимна чем вселенский патриарх
waffenukrop 20 декабря 2018 | 22:34
blinorozhiy__chmo: дебил-это ты. вместе со всей своей пригожинской кодлой. палитесь. скажи начальству,пора менять состав
pravdatut 20 декабря 2018 | 22:13
«МК» В России работают трудовые мигранты из десятков стран мира, однако подавляющее большинство (около 95%) — выходцы из СНГ. В 2017 году из стран Содружества приехало на работу 3,9 млн человек. Основная часть рабочей силы поступает из Средней Азии, прежде всего Узбекистана (1,5 млн человек), Таджикистана (780 тысяч), Киргизии (472 тыс. человек). В пятерку стран-доноров также входят Украина и Армения — примерно по 300 тыс. человек.
---------------------------------------- -------
Кончайте врать о миллионных заробитчанах из Украины.!!
parasuk_ 20 декабря 2018 | 22:23
pravdatut: Ежедневно с одного из киевских вокзалов в РФ отправляется восемь автобусов.
Каждый 12-й украинец сейчас живет на территории России. Об этом во время визита в Торонто заявил министр иностранных дел Павел Климкин. Из трех миллионов граждан Украины большинство являются теми, кто работает в РФ, свидетельствуют социологические исследования. При этом поток трудовых мигрантов в соседнюю страну не прекращается, говорится в сюжете "Сніданку з 1+1"
https://ru.tsn.ua/groshi/3-milliona-ukraincev-v-rossii-gde-rabotayut-i-pochemu-edut-v-stranu-agressora-1144602.html
Впрочем, врать на украине все врут. Потому что хохлы по происхождению грязные лживые азиаты
wlad5210 20 декабря 2018 | 22:15
Сейчас наложит......
opponent70 20 декабря 2018 | 22:16
Будут гундяевцев называть - москальская секта...
dzanipolo 20 декабря 2018 | 22:16
Вероятно, с этого начинается «добровольное» обьединение под эгидой константинопольско- бандеровской церкви ?
vladimir1_57 20 декабря 2018 | 22:16
Коклы отобрали лавры у "палаты №6"
glotov 20 декабря 2018 | 22:21
Естественным путем вытеснить УПЦ МП не получается, приходится подключать госаппарат.
opponent70 20 декабря 2018 | 22:25
glotov: УПЦ МП - П****Ц
benin_papa__ 20 декабря 2018 | 22:21
Новое правильное название - УПЦ РПЦ МП(КГБ)
ankir 20 декабря 2018 | 22:24
Когда главный хряк сбежит с Украины (а это произойдет однозначно), что порохоботы-то делать будут, кому отдадутся?
igormen 20 декабря 2018 | 22:36
ankir: Вместо Порошенко получите Правый Сектор,а не Юльку и не бойко
neyexo 20 декабря 2018 | 22:25
Смена названия может ничего не означать
Например, константинопольский патриарх не признается властями Турции как вселенский, а признается лишь как патриарх (патрик) района Фенер (Фанар)
parasuk_ 20 декабря 2018 | 22:29
neyexo: а вот украинцам не нравится, что их секту назвали не церковью руси-украины, а какой-то псу-пцу. Да еще и с задрипанным митрополитишкой во главе
pravdatut 20 декабря 2018 | 22:37
Киррила заменят в 2012г.
tiridas 20 декабря 2018 | 22:38
Ирония судьбы: предки бились с туретчиной, а нынешние стали прихожанами стамбульского прихода.
:-/