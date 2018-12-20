Президент РФ  Владимир Путин помиловал пятерых осужденных россиян

Все помилованные — ранее не судимы и полностью раскаялись в содеянных преступлениях.

В начале столетия число помилованных было в тысячи раз больше, сказал недавно глава СПЧ Михаил Федотов, напомнив, в том числе о позиции покойной Людмилы Алексеевой.

В текущем году это первые указы президента о помиловании. В прошлом году Путин своими указами помиловал четырех заключенных