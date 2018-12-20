Президент РФ Владимир Путин помиловал пятерых осужденных россиян
Все помилованные — ранее не судимы и полностью раскаялись в содеянных преступлениях.
В начале столетия число помилованных было в тысячи раз больше, сказал недавно глава СПЧ Михаил Федотов, напомнив, в том числе о позиции покойной Людмилы Алексеевой.
В текущем году это первые указы президента о помиловании. В прошлом году Путин своими указами помиловал четырех заключенных
Комментарии5
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vitaly_qa22 20 декабря 2018 | 22:20
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tanyaya 20 декабря 2018 | 22:43
)(уйло умеет считать только до пяти?
neyexo 20 декабря 2018 | 22:20
//В начале столетия число помилованных было в тысячи раз больше, сказал недавно глава СПЧ Михаил Федотов//
Точно не знаю, но в начале столетия это был бизнес на помилованиях. Главное было занести, а заносили не на всех, президент не читал ничего, конечно.
neyexo 20 декабря 2018 | 22:23
neyexo: занести ДЕЛО на подпись, чтоб не подумали чего
piter_ug 20 декабря 2018 | 22:35
Небось коррупционеры.
Теперь они будут все передавать наверх, себе оставлять не будут, чтобы снова не сесть.