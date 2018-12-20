Главу Службы экономической безопасности ФСБ заподозрили в связях с предполагаемым лидером тамбовской ОПГ

Издание The Insider рассказало о связях бизнесмена Геннадия Петрова, которого называют лидером преступного сообщества, с высокопоставленным силовиком Сергеем Королевым.

Публикация основывается на прослушках телефонных разговоров сделанных испанским следствием, которое занималось делом «русской мафии». Речь идет о записях телефонных переговоров 2007-го года, когда Геннадий Петров в своих телефонных беседах обсуждает некоего «Болтай-ногу», а однажды и сам связывается с ним. Судя по содержанию разговоров, «Болтай-нога» подчиняется человеку, которого называют «Первым». Insider полагает, что это — тогдашний министр обороны Анатолий Сердюков, что собеседник Петрова имеет отношение к ФСБ и что у него день рождения 25 июля. Нынешний глава Службы экономической безопасности ФСБ родился 25 июля 1962 года и в 2007 году был помощником Сердюкова. Через Королева, пишет Insider, Петров якобы пытался продвигать назначение Александра Бастрыкина главой Следственного комитета. Кроме связей с влиятельным генералом ФСБ, Петров находится в дружеских и даже партнерских отношениях силовиками Петербурга. Некоторые экономические вопросы он решал привлекая замруководителя управления по налоговым преступлениям ГУВД Санкт-Петербурга Максима Шмаренкова, а с нынешним прокурором северной столицы Сергеем Литвиненко и вовсе поддерживает дружеские связи. При этом личное знакомство возможного шефа тамбовско-малышевской группировки с будущим главой минобороны Сердюковым началось еще в 90-х. Тогда Сердюков занимался мебельным бизнесом, а Геннадий Петров предоставлял его фирме охранные услуги.



В предыдущем расследовании Insider уже публиковал сведения, указывающие на возможную связь лидеров тамбовской группировки с на тот момент премьер-министром Виктором Зубковым и главой «Сбербанка» Германом Грефом.