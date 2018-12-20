Главу Службы экономической безопасности ФСБ заподозрили в связях с предполагаемым лидером тамбовской ОПГ
Издание The Insider рассказало о связях бизнесмена Геннадия Петрова, которого называют лидером преступного сообщества, с высокопоставленным силовиком Сергеем Королевым.
Публикация основывается на прослушках телефонных разговоров сделанных испанским следствием, которое занималось делом «русской мафии». Речь идет о записях телефонных переговоров 2007-го года, когда Геннадий Петров в своих телефонных беседах обсуждает некоего «Болтай-ногу», а однажды и сам связывается с ним. Судя по содержанию разговоров, «Болтай-нога» подчиняется человеку, которого называют «Первым». Insider полагает, что это — тогдашний министр обороны Анатолий Сердюков, что собеседник Петрова имеет отношение к ФСБ и что у него день рождения 25 июля. Нынешний глава Службы экономической безопасности ФСБ родился 25 июля 1962 года и в 2007 году был помощником Сердюкова. Через Королева, пишет Insider, Петров якобы пытался продвигать назначение Александра Бастрыкина главой Следственного комитета. Кроме связей с влиятельным генералом ФСБ, Петров находится в дружеских и даже партнерских отношениях силовиками Петербурга. Некоторые экономические вопросы он решал привлекая замруководителя управления по налоговым преступлениям ГУВД Санкт-Петербурга Максима Шмаренкова, а с нынешним прокурором северной столицы Сергеем Литвиненко и вовсе поддерживает дружеские связи. При этом личное знакомство возможного шефа тамбовско-малышевской группировки с будущим главой минобороны Сердюковым началось еще в 90-х. Тогда Сердюков занимался мебельным бизнесом, а Геннадий Петров предоставлял его фирме охранные услуги.
В предыдущем расследовании Insider уже публиковал сведения, указывающие на возможную связь лидеров тамбовской группировки с на тот момент премьер-министром Виктором Зубковым и главой «Сбербанка» Германом Грефом.
Комментарии14
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pyco__mypucmo 20 декабря 2018 | 22:04
Вот если бы не Бандера — Россия бы не напала. Верьте, панбраття, они зуб дают. Если бы не Степан Андреевич, они бы не отняли Крым, а подарили бы нам полуостров Ямал.
https://site.ua/look.gorky/17064-tomos-deymos-rusofobos-abo-dogovor-na-peske/
gordy 20 декабря 2018 | 22:05
@Тогда Сердюков занимался мебельным бизнесом, а Геннадий Петров предоставлял его фирме охранные услуги.@
Сеть?
moderator_pablo 20 декабря 2018 | 22:12
gordy:
порви !
vitaly_qa22 20 декабря 2018 | 22:20
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danko1 20 декабря 2018 | 22:30
ОПГ путинская рулит. И этот бандит Петров, которого требует выдать Интерпол по запросу Испании, где преступления его на территории Испании доказаны, как и связи с верхушкой правления Россией, и есть организатор бандитского кооператива Озеро, его 1-ый председатель, которого потом Путин на этом посту сменил.
За что России такое несчастье, как путинская банда во главе страны?
tanyaya 20 декабря 2018 | 22:36
Сегодня новости идут подряд одна прекраснее другой.
Но самое прекрасное в них это то, что это и так было понятно.
* Греф, как олицетворение всего либерального во власти нынешней России, но по совместительству обычный тупой бандюган - это вообще прекрасно.
Эта картина достойна кистей (от слова "кисть для художественного рисования") Айвазовского и Врубеля.
Типа, "Незнакомка в черноморский шторм"
kir_pich_101 20 декабря 2018 | 22:05
Ну кто бы сомневался!
Там еще и связь с питерскими...
Вошьдь в курсе...
efilika 20 декабря 2018 | 22:25
kir_pich_101: вот рыть в инете неохота. Где там путин пребывал? Он не последняя морда в опгшной братии.
tanyaya 20 декабря 2018 | 22:40
efilika: А вам непонятно? Путин с самого начала был в "тамбовских" включён.
mikhail_spb_ 20 декабря 2018 | 22:07
Это ужасно, что честнейшего и добрейшего человека в мире, каким является нацдилер, окружает всякая сволочь.
А ведь он даже не подозревает.
nikolashin2017 20 декабря 2018 | 22:12
mikhail_spb_: бандит бандюка видит издалека?
m_doc 20 декабря 2018 | 22:07
Прослушки откуда? И в каком веке сделаны:)))
a_and_ts Александр Симо 20 декабря 2018 | 22:09
Ну прямо открытие :))) там не о связях говорить надо, а о том, что это 2 названия одной ... как бы это покультурней сказать.
neyexo 20 декабря 2018 | 22:14
Других копнуть не пробовали?
т.е. чем провинился?