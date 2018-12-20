Российский рубль сегодня вновь подешевел по отношению к американской и европейской валюте
Доллар на Московской бирже приблизился к отметке 68 с половиной рублей, — свидетельствуют данные торгов. Евро превысил 78 рублей впервые с конца сентября.
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Доллар на Московской бирже приблизился к отметке 68 с половиной рублей, — свидетельствуют данные торгов. Евро превысил 78 рублей впервые с конца сентября.
Комментарии18
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xyteen 20 декабря 2018 | 21:36
до коле терпеть падения ру бля
benin_papa__ 20 декабря 2018 | 22:09
xyteen:
До смерти, вестимо.
Вашей или рубля, смотря что раньше произойдет))
Я пережил рубль ЦБ СССР и твердо намереваюсь пережить и рубль ЦБ РФ тоже. Который прикован к цене на нефть куда крепче, чем раб к галере.
danko1 20 декабря 2018 | 21:36
Упал от стыда за наглое враньё Путина.
ded64 20 декабря 2018 | 21:36
Так нефть рушится...А деревянный следом...
zonda_3 20 декабря 2018 | 21:52
ded64: Нефть, кстати, произошла из тех же прогнивших деревьев
prade 20 декабря 2018 | 21:38
Непонятно, получается, что даже выступление Путина на сегодняшней пресс конференции, и запрет табло с курсом валют не помогли рублю подниматься с колен.
zonda_3 20 декабря 2018 | 21:56
prade:
Коленки трухлявые из за нефти
vilingrad 20 декабря 2018 | 21:39
Как Вовка рот откроет...
buva53 20 декабря 2018 | 21:47
Российский рубль это полное говно.
askol2016 20 декабря 2018 | 21:48
Как обычно, ЦБ держит рубль изо всех сил до самого шоу плюгавого лжеца. Сразу после, рубль рушится, потому что законы экономики наебулиной не подвластны
perestarok 20 декабря 2018 | 22:01
askol2016: "Как обычно, ЦБ держит рубль изо всех сил до самого шоу плюгавого лжеца. Сразу после, рубль рушится, потому что законы экономики наебулиной не подвластны"
Ну что Вы паритесь?! Курс рубля - это чистая спекуляция.
zonda_3 20 декабря 2018 | 22:11
perestarok:
Любопытная позиция. То есть, по вашему, рубль это спекулятивный инструмент для зарабатывания баксов? А не кажется ли вам , что главные акционеры рубля, тобишь россияне, постоянно в убытке?
aladdinov 20 декабря 2018 | 22:13
perestarok: «Курс рубля - это чистая спекуляция.»
А слабо тебе, вонючка, или твоему начальничку Пригожину спекульнуть так, чтобы нагребнулся не могучий рубль, а поганый доллар? Слабо?
zonda_3 20 декабря 2018 | 22:24
aladdinov:
Матрос, заваливаешь службу - редко ватников на кукан натягиваешь, а это у тебя получается лучше всех
do2112 20 декабря 2018 | 21:55
Мне Россия напоминает нелюбимого больного родственника уже все сидят и только мечтают когда уже ты загнёшься а он всё тянет тянет тянет соседий снизу залил провонял на весь подъезд сам и своими животнами и никак подыхать нехочет
kamen_12 20 декабря 2018 | 22:00
do2112: Больше хохлов и евреев учить в школе за казённые деньги не будем, что бы не напоминало.
ki000999 20 декабря 2018 | 22:00
А что надо сделать, что бы 1 рубль стоил 68 с половиной долларов?))))
ladyirina 20 декабря 2018 | 22:06
Запрещение табло с курсом валют не помогло, а Путин так надеялся...))