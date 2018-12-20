Министерство обороны Великобритании подключается к разрешению ситуации в лондонском аэропорту Гатвик

Его работа оказалась полностью парализована из-за запуска неизвестными беспилотных летательных аппаратов над взлетно-посадочной полосой. Инцидент привел к масштабному сбою в расписании, самолеты перенаправляют в другие аэропорты, задерживаются рейсы. По данным ВВС, проблемы уже коснулись десяти тысяч пассажиров.