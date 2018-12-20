Министерство обороны Великобритании подключается к разрешению ситуации в лондонском аэропорту Гатвик
Его работа оказалась полностью парализована из-за запуска неизвестными беспилотных летательных аппаратов над взлетно-посадочной полосой. Инцидент привел к масштабному сбою в расписании, самолеты перенаправляют в другие аэропорты, задерживаются рейсы. По данным ВВС, проблемы уже коснулись десяти тысяч пассажиров.
Комментарии2
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gordy 20 декабря 2018 | 21:38
Где их хвалёная ПВО?
ankir 20 декабря 2018 | 22:27
Это Петров и Баширов, как пить дать)))