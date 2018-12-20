На Камчатке снята угроза цунами, объявленная после землетрясения магнитудой около 7 с половиной

Об этом со ссылкой на пресс-службу краевого управления МЧС сообщает агентство Интерфакс. По предварительным данным ведомства, жертв и разрушений нет. Местный сайт Камчатка-Информ сообщал, что местные жители проснулись после того, как в квартирах стали раскачиваться люстры и мебель. Спасатели выдвинулись на обследование зданий в Усть-Камчатском районе и в селе Никольское в Алеутском районе. Жители села Никольское сообщили Эху, что не получали предупреждений о землетрясении и угрозе цунами.