СБУ установила наемников ЧВК Вагнера, которые могут быть причастны к убийству российских журналистов в ЦАР
СБУ установила наемников ЧВК Вагнера, которые могут быть причастны к убийству российских журналистов в Центральной Африке. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает сайт МБХ медиа. По данным СБУ, наемники были направлены в Центральноафриканскую республику руководством российской военной разведки в начале этого года. Это было под прикрытием коммерческой фирмы, афилированной с бизнесменом Евгением Пригожиным – М-Финанс. Всего в Центральную Африку было доставлено таким образом несколько десятков наемников. Десять из них находились в республике в день убийства Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в июле этого года. В СБУ говорят, что после приезда журналистов был приказ от российских спецслужб не допустить утечку информации о присутствии российских наемников в Центральной Африке.
Комментарии32
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laz89 20 декабря 2018 | 21:32
Большая пресс-конференция Путина - это когда с тем, что осталось от прессы беседует то, что осталось от президента.
shicotus_live 20 декабря 2018 | 21:42
СЬУ установило?))))
Это что, лучший анекдот недели?)))
Спасибо. поржал!
n27hb3675k 20 декабря 2018 | 21:45
shicotus_live: Согласен)
vitaly_qa22 20 декабря 2018 | 22:25
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alexey65 20 декабря 2018 | 21:47
shicotus_live: Овса поешь!
shicotus_live 20 декабря 2018 | 21:55
alexey65: Скаколик? Так и думал))
blinorozhiy__chmo 20 декабря 2018 | 22:06
Нет бОльшего клоуна, чем какел майданутый... Особенно если он из стада СБУ. ;)
midnightblues 20 декабря 2018 | 22:26
laz89: Странно-что тут такой переполох
Подумаешь-вычислили дегенератов
ну прибьют их
нам-то что до этих вагнеровских отбросов??
danko1 20 декабря 2018 | 21:34
Путин, который сегодня нагло сравнил бандитов Вагнера с ЧОПами, уже отрицает вину своих бандитов.
Без следствия виновных определил. И будет продолжать врать дальше.
splin2 20 декабря 2018 | 21:42
danko1: Реальным расследованием убийства журналисьов в ЦАР занимается не только СК РФ.
Поэтому есть надежда , что вместо бла-бла Путина имена и должности реальных убийц будут установлены..
Возможно даже к следующей пресс конференции Путина.
hohlomor_ce_garno 20 декабря 2018 | 21:51
splin2: Да пес ними ,пропагандонов не жалко ,а вот мир стал чище и это радует ! Вот если еще и пономарь на киче кони двинет ,то ваще год бы удался !))))
serhio_25__ 20 декабря 2018 | 21:54
danko1: ""СБУ установила"" - а убийство Кеннеди СБУ не раскрыли? Эти клоуны не раскрыли ни одно громкое убийство у себя в стране, зато все расследовали в Африке. Клоуны, да и только.
venikoff 20 декабря 2018 | 21:36
Преступление раскрыто! Нам дебилам из СБУ всё понятно!
liquidsky__ 20 декабря 2018 | 21:38
Ни дня без смеха от каклоклоунов )
nikolashin2017 20 декабря 2018 | 22:03
liquidsky__: shicotus_live:шестерка путинских портянок
опять на эхе тянут лямок...
ukretotakoividskota 20 декабря 2018 | 21:38
этим дебилам кто-то верит? ими же грицак руководит.
dzanipolo 20 декабря 2018 | 21:39
СБУ установило ?
Видимо, это бесспорное доказательство того, что СБУ больше нечем заняться ?
glotov 20 декабря 2018 | 21:43
dzanipolo: Это та СБУ, которая 40 деятелей культуры спасла от физического устранения с помощью одной бабенки? Ну, эта организация заслуживает доверия! :)
andy66 20 декабря 2018 | 21:40
Российский ГРУ думает что никто ничего не видит... после подвига Петрова и Васечкина ГРУ превратился в мировое посмешище )))
ukretotakoividskota 20 декабря 2018 | 21:40
ходор бы людей не смешил сослался бы лучше на фбр, или цру.
kryimzdick 20 декабря 2018 | 21:41
опоздали прижопинцы, свиристят тут...
komandarm___1968 20 декабря 2018 | 21:43
Безпека рулит. Усэ правда ))
m_doc 20 декабря 2018 | 21:43
"Установило", что "могут быть"?:)))
УчОные, блин... и в МБХ такие же придурки.
snikkersnepper 20 декабря 2018 | 21:44
Алексей Алексеевич, вы бы за своими дегенератами хоть присматривали бы, что ли...
m_doc 20 декабря 2018 | 21:51
snikkersnepper: Да он и сам уже тавось... руля не видит...
vladimir1_57 20 декабря 2018 | 21:57
СБУ установила наемников ЧВК Вагнера
\\
Куда это она их установила ... наемники ЧВК Вахнера это памятники ... ТАКИЕ?!!
alik999 20 декабря 2018 | 22:01
Джемаля убили - за что?!!
murad_manapov 20 декабря 2018 | 22:02
а так, все смеются над сбу, но никто не отрицает про вагнеровцев...
m_doc 20 декабря 2018 | 22:05
murad_manapov: Дык в ЦАР и негров полно, тоже никто не отрицает. И Земля вращается вокруг Солнца..... правда, это не СБУ установило, поэтому требуется дополнительная проверка:))))
murad_manapov 20 декабря 2018 | 22:29
m_doc: так же про чепигу писали ватники, типа всё это выдумки. ещё и шутки шутили, не смешно теперь небось))
terens 20 декабря 2018 | 22:03
казалось бы при чем тут сбу?
homa_brutt 20 декабря 2018 | 22:05
СБУ ,на уровне "может быть" ,установила (видимо,через своих активных агентов в ЦАР)))???И МБХ доложила??? Анекдотичный симбиоз придурков с подлецами???
Не, ну эта новость сделала мой день!...