СБУ установила наемников ЧВК Вагнера, которые могут быть причастны к убийству российских журналистов в ЦАР

СБУ установила наемников ЧВК Вагнера, которые могут быть причастны к убийству российских журналистов в Центральной Африке. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает сайт МБХ медиа. По данным СБУ, наемники были направлены в Центральноафриканскую республику руководством российской военной разведки в начале этого года. Это было под прикрытием коммерческой фирмы, афилированной с бизнесменом Евгением Пригожиным – М-Финанс. Всего в Центральную Африку было доставлено таким образом несколько десятков наемников. Десять из них находились в республике в день убийства Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в июле этого года. В СБУ говорят, что после приезда журналистов был приказ от российских спецслужб не допустить утечку информации о присутствии российских наемников в Центральной Африке.