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21:30, 20 декабря 2018

СБУ установила наемников ЧВК Вагнера, которые могут быть причастны к убийству российских журналистов в ЦАР

СБУ установила наемников ЧВК Вагнера, которые могут быть причастны к убийству российских журналистов в Центральной Африке. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает сайт МБХ медиа. По данным СБУ, наемники были направлены в Центральноафриканскую республику руководством российской военной разведки в начале этого года. Это было под прикрытием коммерческой фирмы, афилированной с бизнесменом Евгением Пригожиным – М-Финанс. Всего в Центральную Африку было доставлено таким образом несколько десятков наемников. Десять из них находились в республике в день убийства Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в июле этого года. В СБУ говорят, что после приезда журналистов был приказ от российских спецслужб не допустить утечку информации о присутствии российских наемников в Центральной Африке.

Комментарии

32

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laz89 20 декабря 2018 | 21:32

Большая пресс-конференция Путина - это когда с тем, что осталось от прессы беседует то, что осталось от президента.

shicotus_live 20 декабря 2018 | 21:42

СЬУ установило?))))
Это что, лучший анекдот недели?)))
Спасибо. поржал!

n27hb3675k 20 декабря 2018 | 21:45

shicotus_live: Согласен)

vitaly_qa22 20 декабря 2018 | 22:25


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alexey65 20 декабря 2018 | 21:47

shicotus_live: Овса поешь!

shicotus_live 20 декабря 2018 | 21:55

alexey65: Скаколик? Так и думал))

blinorozhiy__chmo 20 декабря 2018 | 22:06

Нет бОльшего клоуна, чем какел майданутый... Особенно если он из стада СБУ. ;)

midnightblues 20 декабря 2018 | 22:26

laz89: Странно-что тут такой переполох
Подумаешь-вычислили дегенератов
ну прибьют их
нам-то что до этих вагнеровских отбросов??

danko1 20 декабря 2018 | 21:34

Путин, который сегодня нагло сравнил бандитов Вагнера с ЧОПами, уже отрицает вину своих бандитов.
Без следствия виновных определил. И будет продолжать врать дальше.

splin2 20 декабря 2018 | 21:42

danko1: Реальным расследованием убийства журналисьов в ЦАР занимается не только СК РФ.
Поэтому есть надежда , что вместо бла-бла Путина имена и должности реальных убийц будут установлены..
Возможно даже к следующей пресс конференции Путина.

hohlomor_ce_garno 20 декабря 2018 | 21:51

splin2: Да пес ними ,пропагандонов не жалко ,а вот мир стал чище и это радует ! Вот если еще и пономарь на киче кони двинет ,то ваще год бы удался !))))

serhio_25__ 20 декабря 2018 | 21:54

danko1: ""СБУ установила"" - а убийство Кеннеди СБУ не раскрыли? Эти клоуны не раскрыли ни одно громкое убийство у себя в стране, зато все расследовали в Африке. Клоуны, да и только.

venikoff 20 декабря 2018 | 21:36

Преступление раскрыто! Нам дебилам из СБУ всё понятно!

liquidsky__ 20 декабря 2018 | 21:38

Ни дня без смеха от каклоклоунов )

nikolashin2017 20 декабря 2018 | 22:03

liquidsky__: shicotus_live:шестерка путинских портянок
опять на эхе тянут лямок...

ukretotakoividskota 20 декабря 2018 | 21:38

этим дебилам кто-то верит? ими же грицак руководит.

dzanipolo 20 декабря 2018 | 21:39

СБУ установило ?
Видимо, это бесспорное доказательство того, что СБУ больше нечем заняться ?

glotov 20 декабря 2018 | 21:43

dzanipolo: Это та СБУ, которая 40 деятелей культуры спасла от физического устранения с помощью одной бабенки? Ну, эта организация заслуживает доверия! :)

andy66 20 декабря 2018 | 21:40

Российский ГРУ думает что никто ничего не видит... после подвига Петрова и Васечкина ГРУ превратился в мировое посмешище )))

ukretotakoividskota 20 декабря 2018 | 21:40

ходор бы людей не смешил сослался бы лучше на фбр, или цру.

kryimzdick 20 декабря 2018 | 21:41

опоздали прижопинцы, свиристят тут...

komandarm___1968 20 декабря 2018 | 21:43

Безпека рулит. Усэ правда ))

m_doc 20 декабря 2018 | 21:43

"Установило", что "могут быть"?:)))
УчОные, блин... и в МБХ такие же придурки.

snikkersnepper 20 декабря 2018 | 21:44

Алексей Алексеевич, вы бы за своими дегенератами хоть присматривали бы, что ли...

m_doc 20 декабря 2018 | 21:51

snikkersnepper: Да он и сам уже тавось... руля не видит...

vladimir1_57 20 декабря 2018 | 21:57

СБУ установила наемников ЧВК Вагнера
\\
Куда это она их установила ... наемники ЧВК Вахнера это памятники ... ТАКИЕ?!!

alik999 20 декабря 2018 | 22:01

Джемаля убили - за что?!!

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murad_manapov 20 декабря 2018 | 22:02

а так, все смеются над сбу, но никто не отрицает про вагнеровцев...

m_doc 20 декабря 2018 | 22:05

murad_manapov: Дык в ЦАР и негров полно, тоже никто не отрицает. И Земля вращается вокруг Солнца..... правда, это не СБУ установило, поэтому требуется дополнительная проверка:))))

murad_manapov 20 декабря 2018 | 22:29

m_doc: так же про чепигу писали ватники, типа всё это выдумки. ещё и шутки шутили, не смешно теперь небось))

terens 20 декабря 2018 | 22:03

казалось бы при чем тут сбу?

homa_brutt 20 декабря 2018 | 22:05

СБУ ,на уровне "может быть" ,установила (видимо,через своих активных агентов в ЦАР)))???И МБХ доложила??? Анекдотичный симбиоз придурков с подлецами???
Не, ну эта новость сделала мой день!...

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