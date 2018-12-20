"Латвия начала публиковать архив с данными сотрудников КГБ"

Это более десяти тысяч отсканированных карточек, в которых содержатся сведения об агентах, работавших в КГБ в восьмидесятых годах, а также информация о людях, которые планировали выехать за границу, и имена потенциальных кандидатов для вербовки. Споры по поводу необходимости публикации архива продолжались в Латвии много лет. Сейм окончательно принял соответствующий закон осенью этого года.