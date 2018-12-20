Латвия начала публиковать архив с данными сотрудников КГБ
Это более десяти тысяч отсканированных карточек, в которых содержатся сведения об агентах, работавших в КГБ в восьмидесятых годах, а также информация о людях, которые планировали выехать за границу, и имена потенциальных кандидатов для вербовки. Споры по поводу необходимости публикации архива продолжались в Латвии много лет. Сейм окончательно принял соответствующий закон осенью этого года.
Комментарии12
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kamen_12 20 декабря 2018 | 21:12
Либерасты в списках, перманентные революционеры с психическими отклонениями. Даже не интересно.
b522 20 декабря 2018 | 22:25
kamen_12: Что вам , пирдосам, не нравится? В вашей пирдоссосии этого не будет, можешь не волноваться.
sg114 20 декабря 2018 | 21:18
Ну что удивительного. Как десятки тысяч шпротов преданно слыжили Гитлеру, услужливо убивая евреев, цыган и комиссаров, так и чекистам так же усиленно прислуживали. Пусть публикуют. Там не только одна Даля-проститутка. Много интересного узнают о своим родичах
andy66 20 декабря 2018 | 21:29
а в РФ когда? Все уже заждались... какие там будут имена ))))
kamen_12 20 декабря 2018 | 21:43
andy66: Ивановых и Петровых там не будет, Цукерманы и Абрамовичи.
perestarok 20 декабря 2018 | 22:05
kamen_12: "Ивановых и Петровых там не будет, Цукерманы и Абрамовичи."
Да, Дзержинский, Вышинский, Берия, Ягода, Абакумов. Русские в это старались не лезть.
fig_vvam_2 20 декабря 2018 | 22:44
perestarok: Да ну, голубок, не надо врать.
С 1937 г в ся чекистская шобла уже практически только из русских состояла, ну с примесью грузин небольшой.
Начальники Гулага
иларетов, Глеб Васильевич Filaretov.jpg до 18 февраля 1939
Чернышёв, Василий Васильевич Chernyshyov.jpg до 26 февраля 1941
Наседкин, Виктор Григорьевич Наседкин.jpg до 2 сентября 1947
Добрынин, Георгий Прокопьевич Dobrynin GP.jpg до 31 января 1951
Долгих, Иван Ильич Долгих.jpg до 5 октября 1954
Егоров, Сергей Егорович Egorov S E.jpg до 4 апреля 1956
А вот Абакумова ты зря из русских выписал.
Русский он, чистокровный, малообразованный.
Кстати, а Меркулова ты что-же забыл? Хотя он грузин наполовину.
Старый ты маразматик. Уже все забывать стал. Слюни вытирай.
opponent70 20 декабря 2018 | 21:43
Если только в Латвии более десятка тысяч, то сколько же этих мразей было во всей эсссрии?!! Впрочем их и сейчас не меньше, если не больше... гибридный фашизм...
melafon82 20 декабря 2018 | 21:54
Нам бы такую люстрацию провести...
opponent70 20 декабря 2018 | 22:31
melafon82: Всё впереди! Верьте!
xuato 20 декабря 2018 | 21:59
Решение верное. Страна должна знать своих и чужих стукачей. И самое интересное КГБ силой, как правило, не заставлял сотрудничать, искали добровольцев, правда им и преференции делали по продвижению и закрывали глаза на мелкие недоразумения с законом, в основном о коррупции. И за границу их без особых усилий тогда выпускали, а вот простые граждане заграницу посещали только в форме и на танках
perestarok 20 декабря 2018 | 22:03
"Латвия начала публиковать архив с данными сотрудников КГБ"
На Эхе работают аналоги Бушей. Те путали Ирак и Иран, А это Латвию и Литву. Но зато они знают что правильно и что неправильно, как Буши.