Президент Польши отозвал посла в Киеве
Как сообщает польское радио, в указе Анджея Дуды говорится, что это решение не связано с отношениями Киева и Варшавы. Посол Ян Пекло должен покинуть свой пост в конце января.
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Как сообщает польское радио, в указе Анджея Дуды говорится, что это решение не связано с отношениями Киева и Варшавы. Посол Ян Пекло должен покинуть свой пост в конце января.
Комментарии10
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creta 20 декабря 2018 | 21:12
вот, уже горячее....
kamen_12 20 декабря 2018 | 21:19
А всех заробчан обратно в Киев с Польши и России! Тогда посмотрим кто круче в Киеве, западные хохлы или заробчане.
solonko 20 декабря 2018 | 21:21
Иногда отзыв посла - это просто замена посла.
neyexo 20 декабря 2018 | 21:27
solonko:
когда замена посла - посол рассылает прощание всему дипкорпусу той страны, где работает, на несколько месяцев. Потом организует прием, он может быть за месяц или пару месяцев до отъезда, такого содержания: "Такой-то и г-жа такая-то имеют честь просить г-на и г-жу пожаловать на прием по случаю моего отъезда в связи с окончанием моего срока в качестве посла и т.д."
kamen_12 20 декабря 2018 | 21:31
neyexo: Спасибо, редко здесь постинг по существу.
solonko 20 декабря 2018 | 21:31
neyexo: У поляков в законодательстве есть своеобразные особенности, да и в новости черным по белому написано, что с отношениями Украины и Польши это никак не связано.
kamen_12 20 декабря 2018 | 21:34
solonko: Законодательство поляков можете выложить?
neyexo 20 декабря 2018 | 21:41
solonko:
Верю, что не связано. Но приличия требуют иного порядка отбытия посла. Я знал польских послов и послов, работавших в Польше. Они придерживаются дипломатических конвенций и обычаев. Например, в 90-х посол Польши обращался к властям Москвы от имени всего дипкорпуса. Я знаю, по какому вопросу.
sg114 20 декабря 2018 | 21:23
Обидно пшекам. Они москалей пуще Куева клянут, а скаклы Бандеру национальным героем делают... Осталось музеи геноцида польского населения открыть..
sasass 20 декабря 2018 | 21:31
Польские и Украинские паны в своей драке вышибают не только свои зубы ,но и мозги и их народы ничего не могут сделать с этим...