Изучение образцов обшивки космического корабля Союз, в котором появилось отверстие, займет около трех суток
Об этом сообщает источник агентства ТАСС в силовых структурах. Он добавил, что к новому году будут результаты исследований. Сегодня на Землю благополучно вернулся экипаж МКС, который привез пробы, взятые на месте появления отверстия в Союзе. По одной из версий, повреждение могло быть сделано умышленно. Отверстие обнаружили в августе после утечки воздуха на МКС.
Комментарии5
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fig_vvam_2 20 декабря 2018 | 21:09
Сожгли корабель и концы в воду.
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МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Корабль "Союз МС-09", на борту которого находится возвращающийся на Землю экипаж Международной космической станции (МКС), разделился на отсеки. Об этом журналистам сообщили в четверг в российском Центре управления полетами (ЦУП).
"Произошло разделение космического корабля на отсеки", - сказал представитель ЦУП. "Союз" разделился на три части: спускаемый аппарат, а также бытовой и приборно-агрегатный отсеки. Позже два последних сгорят в плотных слоях атмосферы
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Точно Рагозин агент ЦРУ, покрывает американцев, которые весь корабль издырявили.
seryj_wolk 20 декабря 2018 | 21:29
fig_vvam_2:: Теперь вряд ли узнаем что же там было: дырка отверстие или трещина!
danko1 20 декабря 2018 | 21:29
fig_vvam_2: Как быстро решили исследовать.
Видно, что виновных уже давно назначили.
zonda_3 20 декабря 2018 | 21:48
danko1:
Можно нехило заработать на рекламе Makita
sasass 20 декабря 2018 | 21:13
Теперь уйма диссертации появятся на эту тему и родятся тысячи всяких докторов и академиков и космонавтика РФ прорвется в межзвездное пространство и темная материя и энергия у падет к ее ногам...