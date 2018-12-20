Изучение образцов обшивки космического корабля Союз, в котором появилось отверстие, займет около трех суток

Об этом сообщает источник агентства ТАСС в силовых структурах. Он добавил, что к новому году будут результаты исследований. Сегодня на Землю благополучно вернулся экипаж МКС, который привез пробы, взятые на месте появления отверстия в Союзе. По одной из версий, повреждение могло быть сделано умышленно. Отверстие обнаружили в августе после утечки воздуха на МКС.