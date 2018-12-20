Олег Дерипаска работает над снятием санкций с автомобильного завода ГАЗ, который входит в его группу «Русские машины». Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров бизнесмена и представителей Минфина США, сообщает агентство Reuters. В октябре вице-премьер Дмитрий Козак называл среди возможных вариантов вывода завода ГАЗ из-под санкций продажу доли в нем концерну Фольксваген. Один из источников отметил, что пока переговоры не окончены. Вчера стало известно, что Минфин США решил снять санкции с компании Дерипаски Русал, EN+ и Евросибэнерго.