Олег Дерипаска работает над снятием санкций с автомобильного завода ГАЗ
Олег Дерипаска работает над снятием санкций с автомобильного завода ГАЗ, который входит в его группу «Русские машины». Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров бизнесмена и представителей Минфина США, сообщает агентство Reuters. В октябре вице-премьер Дмитрий Козак называл среди возможных вариантов вывода завода ГАЗ из-под санкций продажу доли в нем концерну Фольксваген. Один из источников отметил, что пока переговоры не окончены. Вчера стало известно, что Минфин США решил снять санкции с компании Дерипаски Русал, EN+ и Евросибэнерго.
Комментарии3
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gvs 20 декабря 2018 | 21:05
Из-за санкций "Газели" в американский вторчермет не принимают ))))
aallttoo 20 декабря 2018 | 21:11
Дерипаска - враг народа!!!!
Работает над снятием санкций, которые исключительно во благо расеюшки.
дерипасочка против блага расеюшки?
mews Михаил Степанцов 20 декабря 2018 | 22:33
aallttoo, а Вы только заметили? Я уже год об этом твержу. Тяжело одновременно быть владельцем транснациональной компании и путинским "олигархом". Когда сидишь на двух стульях, а они разъезжаются, сами знаете что происходит. Так что может Олегу Владимировичу мало не показаться. И фамилия какая-то украинская, и учился вовсе не на юриста, как правильные пацаны, и вот с пиндосами договаривается. А кусок-то лакомый, один алюминий приносит золотые горы, а там у него не только алюминий. Желающие поделить найдутся, однозначно.