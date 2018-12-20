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21:01, 20 декабря 2018

Украинская православная церковь Московского патриархата обратилась к президенту Петру Порошенко

Она просит наложить вето на закон, принятый сегодня Верховной радой. Этот документ обязывает Украинскую православную церковь Московского патриархата сменить название, а именно – добавить указание на принадлежность к РПЦ. В Украинской православной церкви Московского патриархата считают, что это вмешательство государства в дела церкви. Там называют принятый закон антиконституционным.

Комментарии

34

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holic 20 декабря 2018 | 21:04

И была послана...
Ты когда Православную Армию в лугандоне благословлял, чем думал?

pyco__mypucmo 20 декабря 2018 | 21:06

holic духовность русская и баррель - близнецы братья. Как когда-то партия и Ленин. Баррель тощает и духовность скукоживается.

Эх-х! По четыреста бы баррель - уж тогда-то... может ещё чёнить у соседей плохо лежит.

pattrick1 20 декабря 2018 | 21:09

Украинская православная церковь Московского патриархата обратилась к президенту Петру Порошенко...

Да чего их просить, украинцы уважают только силу. Просите у президента В.Путина взрывчатку, стрелковое оружие, ПЗРК, миномёты, джипы... и много, много денег, чтобы семьям воинов Христа было на что жить, пока их мужики защищают свою веру.

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serhio_25__ 20 декабря 2018 | 21:12

pyco__mypucmo: holic: Когда президент страны заседает в церковном соборе, а парламент приказывает, как должна называться церковь, то большего позора для страны трудно придумать. Пока в цивилизованной Европе государство дистанцируется от церкви. Реальное разделение церкви и государства. То Украина семимильными шагами идет в средневековье, когда государство занимается делами церкви. Позорище, какая, нафиг, вы Европа?

holic 20 декабря 2018 | 21:15

serhio_25__: Шо точно позор? А как ты назовешь главпопа ФСБ РФ на заседании МО РФ?

serhio_25__ 20 декабря 2018 | 21:20

holic: ""Шо точно позор?"" - оно еще и спрашивает. Средневековому дикарю, это норм и он ничего странного в этом не видит.
Параша свою личную церковь уже расписал ликами своей семьи и себя самого. Теперь осталось официально назначить главой украинской церкви. Украина це средневековье.

holic 20 декабря 2018 | 21:24

serhio_25__: Я вот понять не могу... Ты православнутый или ольгинский?

serhio_25__ 20 декабря 2018 | 21:42

holic: ""Я вот понять не могу... Ты православнутый"" - Хахулин, ты лучше скажи, какое отношение ты имеешь к православию и к украинцам?

holic 20 декабря 2018 | 22:05

serhio_25__: Я гражданин Украины атеист киевского патриархата.
А ты я вижу ольгинский без роду и племени...

b522 20 декабря 2018 | 21:21

serhio_25__: Украина то в Европе, а ваш вопли уже из глубокой задницы...КНДР, Иран, Венесуэла, Зимбабве вот ваша задница, ваши кенты.

serhio_25__ 20 декабря 2018 | 21:23

b522: ""Украина то в Европе"" - сейчас декабрь, а на Украине грудень, в какой вы Европе? Средневековая одежда, средневековый календарь, средневековое вмешательство власти в религию... В каком месте вы Европа?

serhio_25__ 20 декабря 2018 | 21:26

serhio_25__: в Европе сейчас декабрь

aladdinov 20 декабря 2018 | 21:28

В государстве Россия для того, чтобы в наименовании какой-либо организации имелось определение "российский (-ая, -ое)", необходимо веское основание и разрешение государства. Не может кто угодно по своему хотению пользоваться таким титулом. Это - закон.

Странно, почему в государстве Украина должно быть по-иному.

stopkran1969 20 декабря 2018 | 22:12

serhio_25__: милок, а рамзанка и пол страны в бриони щеголяют? Так у них и год на календаре не совсем 2018, и куда ты это засунешь себе?

edyunia 20 декабря 2018 | 21:25

serhio_25__: \\Когда президент страны заседает\\
ПАЦАК, даже московские попы не хотят быть пацаками. Дало государство шобле адрес и нумер на дверь, пусть пользуются и благодарят, а между собой пусть называются как хотят, могут даже называться Трижды Украинская Скрепославная НЕ московская, их дело. Понятно тебе ПАЦАК? Q!

serhio_25__ 20 декабря 2018 | 21:29

edyunia: Существо, из твоего набора слов я понял только то, что ты рад, что смылся из Украины в Италию и не собираешься туда возвращаться. Давно замечено, что самыми большими радетелями за незалежность Украины являются люди, которые сбежали от туда. Вернись на историческую Родину и поживи в этой незалежности, тогда и говори.

equus 20 декабря 2018 | 21:05

Требуют именоваться "иностранным агентом"..?
;-)

hohlomor_ce_garno 20 декабря 2018 | 21:06

Скучно хохлы , ваше попобесие абсолютно не интересно ! Давайте опять прорыв под Крымским мостом ! " Дави его блядь " уже было ,теперь хочу - " Топи их блядь " ! ))))))

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stopkran1969 20 декабря 2018 | 22:20

hohlomor_ce_garno: тебя же позвали, вот и начинай топить

serhio_25__ 20 декабря 2018 | 21:07

Киевская хунта старательно тянет страну в средневековье. Средневековая одежда. Средневековое вмешательство власти в религию. Какая нафиг Европа? В Европе президент не заседает в синодах, в Европе парламенты не приказывают церкви, как она должна называться.
Да, майдан позволил Украине совершить рывок, только не в перед, а назад.

mahnozlukka 20 декабря 2018 | 22:03

serhio_25__: гавнобородый а зачем тебе православие, религия Западной Римской Империи??

canes 20 декабря 2018 | 21:10

Надо Папе римскому опять жаловаться

serhio_25__ 20 декабря 2018 | 21:15

canes: А смысл, если скоро будет Папа Киевский - Параша Первый?

seryj_wolk 20 декабря 2018 | 21:18

canes: Трампу еще не жаловались и Крамп-Каренбауер, но и тот и другая вряд ли помогут.

vvpv 20 декабря 2018 | 21:22

До чего довел Лутин. Церковь в Украине боится назваться русской. Будут бить.

vinning7 20 декабря 2018 | 21:24

Кирила пожалуйтесь ввести попвойска, он тоже припогонах

solonko 20 декабря 2018 | 21:26

И что позорного в том, чтобы иметь в своем названии слова "Русская православная церковь", особенно учитывая, что это чистая правда? Права и свободы верующих это никак не затрагивает, тем более РПЦ считается канонической, во всяком случае пока. Ну, а лицемерные шпионские штучки, когда лживым названием косят под украинскую церковь, вводя тем самым верующих и окружающий мир в заблуждение, больше не пройдут.

procto_djon 20 декабря 2018 | 21:28

Нет больше такой организации "УПЦ МП"!
p/s/ бегут от всего "расеянского". даже называться "российской церковью" не хотят)

esol 20 декабря 2018 | 21:29

А "Украинская православная церковь Московского патриархата" недостаточно звучит для рогуль?
Указано что москальская

rubin 20 декабря 2018 | 21:30

У нас было бы гораздо тише: Минюст просто обязал бы поменять наименование, т.к. "действующее может ввести в заблуждение граждан" - приблизительно так бы сформулировали. И никаких новых законов.

esol 20 декабря 2018 | 21:34



Петя, почём опиум для народа?


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snikkersnepper 20 декабря 2018 | 21:42

Глава церкви:
Митрополит Варфоломей (в миру Виктор Владимирович Ващук). Место рождения: село Городнее, Любомльский район, Волынская область. Выпускник Одесской академии. Епископ Волынский и Ровенский.

Предстоятель Киево-Печерской Лавры:
Митрополит Павел (в миру Пётр Дмитриевич Лебедь). Место рождения: село Борбин, Млиновский район, Ровненская область. Митрополит Вышгородский и Чернобыльский.

Новоназначенный винницкий архиепископ (вместо перекрасившегося Симеона):
Архиепископ Варсонофий (в миру Василий Петрович Столяр). Место рождения: Ладыжин, Тростянецкий район, Винницкая область. Выпускник Киевской семинарии, а затем и духовной академии.

Главный митрополит "террористов и сепаратистов":
Митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион (в миру Роман Васильевич Шукало). Место рождения: Львов. Выпускник Одесской семинарии. Бывший митрополит Ивано-Франковский, Херсонский и других.

Ну и так далее.

Если кто не понял - это те самые "московские" или "российские" попы, которых некоторые упоротые в зюзю граждане призывают "вернуться домой" или признаться в работе на ГРУ.

И да - если кто не в курсе - ни один из них не назначен Гундяевым.

kiev2014 20 декабря 2018 | 21:58

а чем не угодило бы название для филиала Гундяева - Киевский патриархат Русской православной церкви? А то как-то странно- прямое отношение имеет, а с названием юлит. Это уже не церковь, а секта .

o_smirnov 20 декабря 2018 | 22:05

Ну чего они так стесняются признаться, что они от Русской православной церкви?
Ведь не пытать же их за это будут, как пытали Христа?

И животы толстые при них останутся, и бирюльки.
И название - РПЦ - будет правдою.

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