Украинская православная церковь Московского патриархата обратилась к президенту Петру Порошенко...

Она просит наложить вето на закон, принятый сегодня Верховной радой. Этот документ обязывает Украинскую православную церковь Московского патриархата сменить название, а именно – добавить указание на принадлежность к РПЦ. В Украинской православной церкви Московского патриархата считают, что это вмешательство государства в дела церкви. Там называют принятый закон антиконституционным.