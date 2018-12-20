Продюсер фильма Левиафан Александр Роднянский снимет сериал о международной порно-индустрии
Об этом сообщает газета Ведомости. Действие сериала будет происходить в Будапеште, который создатели фильма называют центром производства порнофильмов. Героями станут продюсеры, режиссеры, порно-актристы, водители и врачи. Сценарий будет основан на материалах, собранных журналистами во время встреч с представителями порно-индустрии.
Комментарии1
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