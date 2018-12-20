Нидерланды изучают возможность обращения в международный суд в связи с делом о крушении MH-17
Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на письмо главы МИДа страны Стефа Блока в парламент. В сообщении говорится, что Нидерланды не удовлетворены реакцией России на просьбу обсудить ответственность Москвы в интересах правосудия, жертв и их родственников. Малазийский Боинг был сбит на юго-востоке Украины в 2014-ом году. Россия отрицает причастность к крушению самолета.
Комментарии12
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danko1 20 декабря 2018 | 20:39
Вранью. Путина и вранью его холуёв из МИДа и МО никто давно не верит.
Ответить придется. И главные виновники Путин и Шойгу, без приказа которых Бук в Донбасс не попал бы.
И судить их надо как международных преступников.
hohlomor_ce_garno 20 декабря 2018 | 20:44
danko1: Путину похер ! Самолет сбили над украиной ,и сбили его хохлы ! Да, пусть это были хохлы которых поддерживает Россия ,но это граждане украины ! ИГИЛ создали пиндосы и он с успехом вырезает европейцев ,но ведь омерику то никто не обвиняет !)))))
shmuel63 20 декабря 2018 | 20:54
hohlomor_ce_garno: ""Холоднокровней, Маня! Вы не на работе" - совет бабелевского Бени Крика одесской проститутке.
ematveev 20 декабря 2018 | 20:47
danko1:
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...И главные виновники Путин и Шойгу, без приказа которых Бук в Донбасс не попал бы
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А кто из них двоих отдал приказ, чтобы Бук ехал к месту пуска задом наперед?
vitaly_vl22 20 декабря 2018 | 20:39
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sklar39 20 декабря 2018 | 20:41
Басманный суд подойдёт?
ihor_syvoryj 20 декабря 2018 | 20:42
Для начала, достаточно будет решения суда Нидерландов. Потом за "нацлидера" возьмутся другие международные организации.
kuchumka 20 декабря 2018 | 20:43
Сколько времени прошло, а они все изучают возможность.
fig_vvam_2 20 декабря 2018 | 20:49
kuchumka: Они бедненькие ду3мали, что россияне одумаются и сознаются.
Им же скидку обещали.
Но россияне упорно твердят: я не не я и и лошадь не моя.
А Бук вообще с планеты Альфа Центавра.
А международный суд ... ну не выдадут ему Путина, как суданского президента.
Будет как тот в Сирию летать. Сирийцы не выдадут.
sg114 20 декабря 2018 | 20:52
Пидерландцы ухи объелись. КАККАЯ РЕАКЦИЯ Москвы, блеать, может еще быть???? Уже все разложили по полочкам. Даже показали путь ракеты от завода до кривых рук укрообезьян.. Эти дебилы все успокоиться не могут. Вот мол хомевидео,где кто то куда то едет когда то едет..
Никогда заокеанскй хозяин не позволит Педеньку обвиить, если он ему для новых провокаций нужет. Вот раскрой они свои данные, по которым очевидно что именно укроБУК сбивает этот несчастный самолет, то кто скаклобабуинам тогда поверит в их сказки про агрессию России, нападения на их ржавые корыта и т.д.. Вот и держат в подвешеном состоянии, позволяя пидерланджцам раз в полгода вяло тявкнуть..
vladimir1_57 20 декабря 2018 | 20:55
Коклы сбили, а обсуждать собрались ответственность Москвы .... дебилысс
alex_melnikov Алексей Мельников 20 декабря 2018 | 20:56
Сбила Россия. Отвечать должна Россия. Точка.