Нидерланды изучают возможность обращения в международный суд в связи с делом о крушении MH-17

Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на письмо главы МИДа страны Стефа Блока в парламент. В сообщении говорится, что Нидерланды не удовлетворены реакцией России на просьбу обсудить ответственность Москвы в интересах правосудия, жертв и их родственников. Малазийский Боинг был сбит на юго-востоке Украины в 2014-ом году. Россия отрицает причастность к крушению самолета.