Z Архив новостей новости
5 12 6 1196
20:31, 20 декабря 2018

Нидерланды изучают возможность обращения в международный суд в связи с делом о крушении MH-17

Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на письмо главы МИДа страны Стефа Блока в парламент. В сообщении говорится, что Нидерланды не удовлетворены реакцией России на просьбу обсудить ответственность Москвы в интересах правосудия, жертв и их родственников. Малазийский Боинг был сбит на юго-востоке Украины в 2014-ом году. Россия отрицает причастность к крушению самолета.

Комментарии

12

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
(комментарий скрыт)

danko1 20 декабря 2018 | 20:39

Вранью. Путина и вранью его холуёв из МИДа и МО никто давно не верит.
Ответить придется. И главные виновники Путин и Шойгу, без приказа которых Бук в Донбасс не попал бы.
И судить их надо как международных преступников.

hohlomor_ce_garno 20 декабря 2018 | 20:44

danko1: Путину похер ! Самолет сбили над украиной ,и сбили его хохлы ! Да, пусть это были хохлы которых поддерживает Россия ,но это граждане украины ! ИГИЛ создали пиндосы и он с успехом вырезает европейцев ,но ведь омерику то никто не обвиняет !)))))

shmuel63 20 декабря 2018 | 20:54

hohlomor_ce_garno: ""Холоднокровней, Маня! Вы не на работе" - совет бабелевского Бени Крика одесской проститутке.

ematveev 20 декабря 2018 | 20:47

danko1:
===
...И главные виновники Путин и Шойгу, без приказа которых Бук в Донбасс не попал бы
===

А кто из них двоих отдал приказ, чтобы Бук ехал к месту пуска задом наперед?

vitaly_vl22 20 декабря 2018 | 20:39


Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.








sklar39 20 декабря 2018 | 20:41

Басманный суд подойдёт?

ihor_syvoryj 20 декабря 2018 | 20:42

Для начала, достаточно будет решения суда Нидерландов. Потом за "нацлидера" возьмутся другие международные организации.

kuchumka 20 декабря 2018 | 20:43

Сколько времени прошло, а они все изучают возможность.

fig_vvam_2 20 декабря 2018 | 20:49

kuchumka: Они бедненькие ду3мали, что россияне одумаются и сознаются.
Им же скидку обещали.
Но россияне упорно твердят: я не не я и и лошадь не моя.
А Бук вообще с планеты Альфа Центавра.

А международный суд ... ну не выдадут ему Путина, как суданского президента.
Будет как тот в Сирию летать. Сирийцы не выдадут.

sg114 20 декабря 2018 | 20:52

Пидерландцы ухи объелись. КАККАЯ РЕАКЦИЯ Москвы, блеать, может еще быть???? Уже все разложили по полочкам. Даже показали путь ракеты от завода до кривых рук укрообезьян.. Эти дебилы все успокоиться не могут. Вот мол хомевидео,где кто то куда то едет когда то едет..
Никогда заокеанскй хозяин не позволит Педеньку обвиить, если он ему для новых провокаций нужет. Вот раскрой они свои данные, по которым очевидно что именно укроБУК сбивает этот несчастный самолет, то кто скаклобабуинам тогда поверит в их сказки про агрессию России, нападения на их ржавые корыта и т.д.. Вот и держат в подвешеном состоянии, позволяя пидерланджцам раз в полгода вяло тявкнуть..

vladimir1_57 20 декабря 2018 | 20:55

Коклы сбили, а обсуждать собрались ответственность Москвы .... дебилысс

alex_melnikov Алексей Мельников 20 декабря 2018 | 20:56

Сбила Россия. Отвечать должна Россия. Точка.

Самое обсуждаемое

Блоги

+ Петр Порошенко пообещал не продлевать военное положение на Украине Петр Порошенко пообещал не продлевать военное положение на Украине Если Россия не предпримет широкомасштабного вторжения…

5 275 6 12209 16.12
8читать ;смотреть
Kпорошенко, украина, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

Слава Богу, нынешняя российская власть не считает литературу чем-то серьезным…

5 510 6 26958 14.12
#слушать 24:54 8читать ;смотреть $скачать 27.2 МБ
Новости

Больше сорока американских сенаторов выступили за проведение операции в Чёрном море Это ответ на действия России в керченском проливе и Азовском море, говорится в представленной резолюции…

5 169 6 14145
Блоги

+ Петр Порошенко: «Это церковь без Путина. Это церковь без Кирилла. Это церковь без молитвы за российскую власть и российское войско, которые убивают украинцев» Петр Порошенко: «Это церковь без Путина. Это церковь без Кирилла. Это церковь без молитвы за российскую власть и российское войско, которые убивают украинцев» Смотреть видео выступления президента Украины на соборе на украинском языке…

5 192 6 19220 16.12
8читать ;смотреть
Kобщество, видео, религия, украина, события
Блоги

+ Президент Путин заявил, что в рэпе его больше всего беспокоит пропаганда наркотиков Президент Путин заявил, что в рэпе его больше всего беспокоит пропаганда наркотиков «Способ, о котором вы упомянули, «хватать и не пущать» — он самый неэффективный. Эффект будет обратный ожидаемому…»

5 149 6 15595 16.12
8читать ;смотреть
Kвидео, музыка, общество, путин, культура, события
Блоги

Александр Морозов журналист

Украинский нацбилдинг Варфоломей войдет в историю, как человек, который дал сильный рычаг украинцам для того, чтобы уйти из-под радиации евразийского неосоветизма, которую источает современный Кремль…

5 511 6 53954 15.12
Kукраина, рф, православие, события
Блоги

Ответ РСПП по установке знаков «Последнего адреса»: «Реабилитация и увековечение памяти не одно и то же» Из переписки главного редактора…

5 73 6 7979 14.12
Kобщество, история, память, документы, события
Новости

Ежегодная большая пресс-конференция президента Путина началась примерно с  10-минутным опозданием С чем была связана задержка главы государства, собравшимся не объяснили…

5 52 6 6158
Блоги

+ Сергей Лавров: «Мы не воюем с украинским режимом» Сергей Лавров: «Мы не воюем с украинским режимом» «Мы не воюем с украинским режимом. С украинским режимом, который имеет все черты нацистского и неонацистского, воюют русскоязычные граждане Украины, которые живут на Донбассе»...

5 248 6 30415 17.12
8читать ;смотреть
Kрф, политика, власть, сша, украина, видео, мнения
Блоги

Видео дня

+ Сергей Лавров: Много месяцев к Бутиной применяются своеобразные пытки Сергей Лавров: Много месяцев к Бутиной применяются своеобразные пытки Она находится в таких условиях, которые применяются для крайне опасных рецидивистов. Суть её сделки со следствием-выторговать себе свободу…

5 231 6 28551 14.12
8читать ;смотреть
Kмид, общество, политика, мнения
Голосование
Вы согласны со словами Лаврова о том, что украинский режим имеет признаки нацизма и неонацизма?
5 119 6 15195 17.12
Блоги

Анатолий Чепига и Александр Мишкин, известные также как Боширов и Петров, внесены в санкционный список США Соответствующий документ размещен на сайте Минфина…

5 88 6 11556 19.12
Kобщество, санкции, сша, скрипаль, события
Блоги

Патриарх Кирилл: На наших глазах происходит грубое вмешательство государственных властей Украины в церковную жизнь Патриарх призвал защитить верующих Украинской православной церкви от властей страны…

5 313 6 40944 14.12
Kобщество, политика, рпц, украина, рф, события
Блоги

Мейстер блог Телеграм-канала

Чужой среди «своих» Вменяемая и конструктивная оппозиция стране – и даже власти – нужна, можно сказать, позарез. Но если ей и суждено появиться, то явно не из обсуждаемого источника…

5 71 6 9553 15.12
Kобщество, оппозиция, власть, мнения
Блоги

Hedgehog Studio сатирический проект

+ Преступление и наказание Преступление и наказание В Думу внесли закон о наказании за неуважительные материалы о власти…

5 50 6 6838 19.12
8читать ;смотреть
Kобщество, власть, видео, закон, сатира, события
Блоги

+ Голодающие сотрудники московского хлебозавода «Черкизово» записали обращение к Путину Голодающие сотрудники московского хлебозавода «Черкизово» записали обращение к Путину Они просят президента разрешить ситуацию с полугодовой задержкой зарплат…

5 51 6 7634 19.12
8читать ;смотреть
Kмосква, общество, зарплаты, события

Популярное за неделю

Новости

Больше сорока американских сенаторов выступили за проведение операции в Чёрном море Это ответ на действия России в керченском проливе и Азовском море, говорится в представленной резолюции…

5 167 6 13625
Интервью #ДайДудя

Юлия Латынина гость: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

3020039
Зачем нормальному человеку ехать в Крым я просто не представляю. Ребята, среди бараков и жить-то нельзя, а уж отдыхать – тем более…

5 152 6 186296 17.12
#слушать 43:59 8читать $скачать 10.1 МБ
Голосование
Вы согласны со словами Лаврова о том, что украинский режим имеет признаки нацизма и неонацизма?
5 119 6 15056 17.12
Блоги

Polygraph.info отдел «Голоса Америки» по проверке фактов и журналистским расследованиям

Бутина опровергла Путина Судья спросила: «Вы признаете свою вину, не потому что вам за это что-то обещали, а потому что вы виновны?» Бутина ответила: «Да, виновна»...

5 373 6 352876 16.12
Kполитика, общество, путин, события
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Люди не понимают, какой месседж несет тот или иной арест, потому что, конечно, месседжа на самом деле никакого нет. Вот в России попадают в тюрьму, как попадают в ДТП — случайно…

5 114 6 120573 15.12
#слушать 46:53 8читать ;смотреть $скачать 10.7 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7495246
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3816914

Сегодня в эфире