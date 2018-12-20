Многократные туристические и деловые визы в США для россиян подорожают почти вдвое

В следующем году желающие получить их должны будут платить больше трехсот долларов вместо нынешних ста шестидесяти. За однократную визу сроком до года нужно будет платить 160 долларов. В посольстве США в России уточнили, что дополнительный сбор за многократную визу вводится на основании принципа взаимности. Россия тоже взимает дополнительную сумму с американских туристов для получения аналогичной визы.