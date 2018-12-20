Многократные туристические и деловые визы в США для россиян подорожают почти вдвое
В следующем году желающие получить их должны будут платить больше трехсот долларов вместо нынешних ста шестидесяти. За однократную визу сроком до года нужно будет платить 160 долларов. В посольстве США в России уточнили, что дополнительный сбор за многократную визу вводится на основании принципа взаимности. Россия тоже взимает дополнительную сумму с американских туристов для получения аналогичной визы.
Комментарии6
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vitaly_vl22 20 декабря 2018 | 20:40
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promoscash.com
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
oldpartizan 20 декабря 2018 | 20:41
Нехай щастить
danko1 20 декабря 2018 | 20:47
oldpartizan: Враньё. Давным-давно за каждый дополнительный год надо 100 долларов доплачивать, но больше, чем на 3 года нельзя.
Так что всё по-прежнему осталось.
blinorozhiy__chmo 20 декабря 2018 | 20:43
Не, ну виза в Россию по понятным причинам подорожала - спрос огромен.
А кому нах... сдалась виза в сраную пендоссию ??
polsan 20 декабря 2018 | 20:44
Для владельцев недвижимости в Майами это сущая ерунда! )
nikmart001 20 декабря 2018 | 20:54
polsan: А как же "хомячки", они ведь тоже хотят в Америку.