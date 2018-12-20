Всем аэропортам Германии поручено усилить меры безопасности

Полиция пошла на этот шаг после того, как в Штутгарте были замечены подозрительные люди, наблюдавшие за работой аэропорта, — сообщает издание Бильд. Газета отмечает, что несколько человек попали на записи камер наблюдения. Они систематически появлялись у здания аэропорта и на прилегающей территории и, как пишет Бильд, вели себя заговорщически.