Всем аэропортам Германии поручено усилить меры безопасности
Полиция пошла на этот шаг после того, как в Штутгарте были замечены подозрительные люди, наблюдавшие за работой аэропорта, — сообщает издание Бильд. Газета отмечает, что несколько человек попали на записи камер наблюдения. Они систематически появлялись у здания аэропорта и на прилегающей территории и, как пишет Бильд, вели себя заговорщически.
Комментарии7
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pattrick1 20 декабря 2018 | 20:36
Полиция пошла на этот шаг после того, как в Штутгарте были замечены подозрительные люди...
С мохнатыми мордами, в штраймлах, чёрных пальто, белых носках и остроносых калошах?
monik_7 20 декабря 2018 | 20:38
pattrick1: и в масках патрика
pattrick1 20 декабря 2018 | 20:46
Увидишь этих "пейсатых" на улице - обосрешься от страха.
hohlomor_ce_garno 20 декабря 2018 | 20:39
pattrick1: Таки да !)))
blinorozhiy__chmo 20 декабря 2018 | 20:39
Европа отупела в конец... ;)
vitaly_vl22 20 декабря 2018 | 20:40
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sg114 20 декабря 2018 | 20:57
Заговорчески перемигивались, держали под полами пальто какие от баночки, жестами показывали на дверные ручки в здании аэропорта, держа в свободных руках путеводители по музеям Штутгарда. Поневоле обосраться можно немчикам..