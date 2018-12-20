Землетрясение магнитудой около 7 с половиной произошло у побережья Камчатки
Об этом сообщает Геологическая служба США. Эти данные также подтверждают камчатский филиал Геофизической службы РАН и пользователи соцсетей. Информация о разрушениях и пострадавших пока не поступала.
Комментарии2
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pattrick1 20 декабря 2018 | 20:33
Какая радость для русофобской мрази. Украинцы, израильтяне, "навальнята", братья Гудковы, Алексей Мельников - фас.
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