Новое обвальное падение цен на нефтяном рынке
Снижение котировок составляет сегодня 3%. Баррель марки Брент сейчас стоит 54 с половиной доллара. Это самый низкий показатель с сентября позапрошлого года.
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Снижение котировок составляет сегодня 3%. Баррель марки Брент сейчас стоит 54 с половиной доллара. Это самый низкий показатель с сентября позапрошлого года.
Комментарии15
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fig_vvam_2 20 декабря 2018 | 20:09
Это они гады рубель добивают.
Хотят чтобы в Новый год доллар уже за 100 был.
да, поэтому и табло отменили.
pattrick1 20 декабря 2018 | 20:22
Вот радость-то, для украинских, израильских и московских вафлёров.
kottigr1 20 декабря 2018 | 20:34
pattrick1: Матвиенко, Ротенберги, Путин.. ?
don_ballon 20 декабря 2018 | 20:42
pattrick1: Зависть профи? Приспичит соснуть-обращайся.
fig_vvam_2 20 декабря 2018 | 20:54
pattrick1: Тебе лучше знать, что доставляет радость твоим коллегам .
piter_ug 20 декабря 2018 | 20:09
Низкая цена - это хорошо!
Неэффективные государства рассыпаются как карточные домики.
В прошлый раз рассыпался СССР.
Лишь бы денег на поп-корн хватило для наблюдения с удовольствием.
ura_123 20 декабря 2018 | 20:12
И рублик того... соответсвенно.
vilingrad 20 декабря 2018 | 20:15
Есть у русского рублика(птичка такая, маленькая да мяконькая)два органа- нефтяной клювик и долларовый хвосток. Как этот клювик в болоте увязнет, хвосток задирается, а рублик...в общем, всей птичке пропасть...
zhav 20 декабря 2018 | 20:16
Че то за одну неделю две скрепы россии (томос для Украины,и цена на нефть ) рухнули,,,,,,, печалька
lager23 20 декабря 2018 | 20:20
18.12.2014
По прогнозу Путина даже самый неблагоприятный сценарий предполагает неизбежное улучшение ситуации. Впрочем, нет худа без добра. Период кризиса дает шанс по-настоящему перестроить экономику и увести ее из-под зависимости от цен на энергоносители. И в этих условиях необходимо общее понимание ситуации и совместные усилия как власти, так и простых граждан.
Владимир Путин: «Наша экономика выйдет из сегодняшней ситуации. Сколько на это потребуется времени? При самом неблагоприятном стечении обстоятельств, я думаю, что года два. И повторяю еще раз, после этого рост неизбежен, в том числе и потому, что и конъюнктура внешняя экономическая будет меняться».
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Чтоб ему пусто было, ....старое трепло!
alo0000 20 декабря 2018 | 20:22
Ну и бог с ней, с нефтью. Будем пашеницу продавать.
fedor57 20 декабря 2018 | 20:35
Похоже до инвесторов дошло, что в условиях сланцевой революции в США никакие соглашения по ограничению добычи не помогут. Весь сокращающийся объем съедатеся и будет продолжать съедаться американскими сланцевиками. При цене нефти до 30$ за баррель производство сланцевой нефти вполне рентабельно.
grs_alx_112018 20 декабря 2018 | 20:52
fedor57: Уже при 45 начинают открывать законсервированные скважины для фрекинга ;)) А с условием стоимости и растущих объемов продуктов высокого передела ;)) Да еще постоянно повыщающейся технологичности добыти сланцевой нефти и ее экологической безопасности, развитой системе транспортировки.
Но для Рашковани нижний погрог определяется цифрой происанной при принятии годового бюджета - цифирь мало согласующаяся с фьючерсами.
don_ballon 20 декабря 2018 | 20:47
Да не вопрос: следующий бюджет посчитают на 20 долл. за баррель и профицит ещё больше станет.
do2112 20 декабря 2018 | 20:48
ну сейчас цены на бензин поднимут ТУТА не Париж ни кто не тявкнет и покроют подение нефти на внешнем рынке за счёт нас быдла