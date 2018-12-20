В аэропорту Внуково после аварии загорелся автомобиль
Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на источник. По его данным, экстренные службы проверяют информацию. По предварительным сведениям, пострадавших нет.
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Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на источник. По его данным, экстренные службы проверяют информацию. По предварительным сведениям, пострадавших нет.
Комментарии1
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vilingrad 20 декабря 2018 | 20:23
Ну дак...автомобиль на взлетной полосе- как не быть беде...