Министерство обороны Великобритании подключается к разрешению ситуации в лондонском аэропорту Гатвик
Его работа оказалась полностью парализована из-за запуска неизвестными беспилотных летательных аппаратов над взлетно-посадочной полосой. Инцидент привел к масштабному сбою в расписании, самолеты перенаправляют в другие аэропорты, задерживаются рейсы. По данным ВВС, проблемы уже коснулись десяти тысяч пассажиров.
Комментарии3
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hohlomor_ce_garno 20 декабря 2018 | 20:12
Глава Фонда Борьбы с Коррупцией собирает деньги на новый дрон, чтобы снимать расследования
Об этом Алексей Навальный объявил на своём канале на youtube.
Алексей Навальный отметил, что ФБК планирует собрать 410 тысяч рублей.
Совпадение ?
Кстати у Путина алиби , он седни весь день по телеку выступал !)))))
mechanizator 20 декабря 2018 | 20:52
hohlomor_ce_garno: Навальному над Лондоном дроны запускать ни к чему: там всё интересное можно узнать из открытых источников. Тем более, сомневаюсь, чтобы какой-нить расейский чиновник-ворюга купил бы себе виллу или дворец около аэропорта...
abuvggrobu 20 декабря 2018 | 20:26
Не иначе Петров с Бошировым озорничают..