В немецком городе Реклингхаузен автомобиль въехал в толпу людей на автобусной остановке
По предварительным данным, пострадали 9 человек, — сообщает издание Бильд. Место происшествия оцеплено. Выясняются обстоятельства.
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По предварительным данным, пострадали 9 человек, — сообщает издание Бильд. Место происшествия оцеплено. Выясняются обстоятельства.
Комментарии1
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sasass 20 декабря 2018 | 20:36
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