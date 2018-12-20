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20:03, 20 декабря 2018

В немецком городе Реклингхаузен автомобиль въехал в толпу людей на автобусной остановке

По предварительным данным, пострадали 9 человек, — сообщает издание Бильд. Место происшествия оцеплено. Выясняются обстоятельства.

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sasass 20 декабря 2018 | 20:36

Тыквоголовые никак не могут признать терактами подобные явления...

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